Aprobación de la JEP, ¿mejora o empeora el acuerdo con las Farc?

Este miércoles en la noche, en el programa ‘Mejor hablemos’, Claudia Palacios analizará con expertos cómo empezará a actuar la Jurisdicción Especial para la Paz luego de que la Corte Constitucional diera a conocer los alcances de los derechos políticos que tendrán los exintegrantes de la guerrilla. Esto, a través de la pregunta: luego de la decisión de la Corte sobre la JEP, ¿mejora, empeora o queda igual el acuerdo de paz con las Farc?

Luego de más de 10 horas de debate y a través de una decisión unánime, la Corte Constitucional avaló la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) considerando que este sistema de justicia es la base para consolidar el proceso de paz ya que permite juzgar a los guerrilleros de las Farc, así como a los terceros y a los agentes del Estado involucrados en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Luego de cuatro sesiones de debate, los magistrados llegaron a un consenso de 7 votos contra 0 a favor de la exequibilidad. Algunas de las conclusiones que se obtuvieron de la plenaria son: en caso de que las Farc reincidan en cualquier delito, sus casos pasarán a la justicia ordinaria y perderán todos los beneficios de la justicia alternativa; los responsables de delitos como lavado de activos, narcotráfico, o desaparición forzada, estos podrán acceder a la JEP pero en caso de incumplir las condiciones del sistema deberán ser remitidos a la justicia ordinaria, y los beneficios no se podrán aplicar a quienes no contribuyan a la consecución de los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Respecto a esto, en la emisión de las 9:30 p.m., Claudia Palacios analizará las implicaciones de la decisión tomada por la Corte Constitucional en el marco de la JEP. Los invitados al programa son: Frank Pearl, economista, candidato presidencial, exalto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y miembro del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc; Iván Duque, senador de la República por el Centro Democrático, abogado, precandidato presidencial del mismo partido político, exasesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y exconsultor de la Corporación Andina de Fomento; Brigadier General Jaime Ruíz Barerra, presidente de Acore (Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares), excomandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y excomandante de la Cuarta Brigada; Kenneth Burbano Villamarín, abogado, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y exasesor y defensor del pueblo de Bogotá, y Francisco Barbosa, doctor en derecho público Universidad de Nantes en Francia, profesor e investigador de la Universidad Externado y columnista de El Tiempo.

Recuerde que el programa será transmitido esta noche de 9:30 a 10: 30 p.m., después de la emisión central de Citynoticias de las 8, por Citytv y por ELTIEMPO.COM.



