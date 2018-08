Lo que viene para los diálogos entre el Eln y el gobierno de Duque

Los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Eln completaron casi un año y medio, desde que iniciaron en febrero de 2017. Este miércoles se cerró en La Habana el sexto ciclo de conversaciones, que fue el último con el actual mandatario.



En días pasados la guerrilla ratificó su disposición a seguir con las conversaciones con el gobierno de Iván Duque mediante una carta dirigida a la Conferencia Episcopal de Colombia: “este 7 de agosto, continuaremos en esta Mesa a la espera de los delegados del gobierno del Presidente Duque”.

En la carta también hacen referencia a la necesidad de que el Estado “asuma compromisos decididos, para neutralizar el continuado y creciente asesinato de líderes sociales” para poder avanzar en el acuerdo.



Según Santos, solo hace falta un “10% para iniciar el cese al fuego real y verificable”, y además invitó al próximo gobierno a continuar con los diálogos.



Por su parte, el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell afirmó que aunque "no se ha logrado el objetivo de alcanzar un cese el fuego, se ha avanzado bastante". También señaló que la tregua "es necesaria para dar garantías a la sociedad para participar directamente en la construcción de la paz".

¿Qué pasará con el nuevo gobierno?

El presidente electo Iván Duque afirmó durante su campaña presidencial que una de las condiciones para continuar con el diálogo, sería la traga unilateral por parte de la guerrilla.



El analista Ariel Ávila explica que una vez posesionado el nuevo gobierno, se vendrán unas semanas de incertidumbre sobre lo que pasará con la guerrilla. “Será clave saber quién será el Alto Comisionado para la Paz, y que una vez decidido haga un análisis de cómo quedaron los diálogos”, afirma.



Además, asegura que bajo el panorama del gobierno de Duque existen dos caminos viables: por un lado, la proposición de un nuevo equipo negociador que continúe con el proceso.

El Eln dijo que no se levantará de la mesa, solo le queda esperar. FACEBOOK

TWITTER

Ávila señala que hay un sector de petroleros y empresarios interesados en que los diálogos sigan.



Por otro lado, el proceso podría irse acabando poco a poco si después de un tiempo no hay un equipo negociador nombrado.



Luego del anuncio de su interés por la continuidad de los diálogos por parte de la guerrilla, el analista indica que el poder de decisión está en el gobierno: “el Eln dijo que no se levantará de la mesa, solo le queda esperar”, afirma.



“En caso de que los diálogos no sigan, volveremos a lo que hemos vivido en los últimos 50 años: capturas, ataques y voladuras a torres de energía”.



El primer alto del fuego bilateral acordado entre las partes fue en octubre del año pasado, y duró 101 días.



ELTIEMPO.COM