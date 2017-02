'Liberación en Arauca crea confianza para inicio de la mesa en Quito'

Menos de 24 horas antes de que se inicie en Quito (Ecuador) la fase pública de negociación entre el Gobierno Nacional y el Eln, esa guerrilla liberó al que sería el último secuestrado en su poder del que se tenga conocimiento en los registros oficiales.



Se trata del soldado profesional Fredy Moreno Mahecha, quien fue entregado este lunes a una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo en un paraje rural del departamento de Arauca.



El uniformado, con 19 años de servicio, fue secuestrado el 24 de enero cuando se encontraba de permiso y de civil y se movilizaba para cumplir una diligencia personal.



Tras su liberación, el soldado Moreno fue trasladado de Saravena al Hospital Militar de Bogotá, donde se reunió con su familia y fue sometido a exámenes médicos.



El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, sostuvo que por el secuestro del uniformado se abrió una investigación interna al considerar que hubo una violación del protocolo de seguridad que facilitó esa acción de la guerrilla.



“Tanto el soldado como sus superiores directos de batallón y compañía serán investigados disciplinariamente, y sometidos a las sanciones a que haya lugar”, afirmó el oficial.



Horas antes, a través de un comunicado, el Ejército había señalado: “Esta situación que mantuvo en vilo y en angustia a la familia Moreno, a la institución y al país no puede volver a suceder”.



El jueves pasado, el Eln liberó al excongresista Odín Sánchez, a quien mantuvo secuestrado por 10 meses y ese mismo día el Gobierno indultó a los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Enrique Valero, quienes salieron de la cárcel de Palo Gordo en Girón, Santander, con lo que se despejó el camino para avanzar en la reunión prevista para hoy entre las partes en Ecuador.



“Buena cosa la liberación del soldado en Arauca. Crea confianza para inicio de la mesa en Quito con Eln. Repudio general al secuestro”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe del equipo negociador del Gobierno.



A su turno, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, aseguró que es de vital importancia que el Eln desista de los secuestros como forma de financiación. “Esperemos que empiece con decisión ese proceso, y que se planteen esos interrogantes que se han constituido como una piedra en el zapato, en primer lugar el secuestro. Eso de decir que esa es su forma de financiación es infame, porque el fin no justifica los medios; que busquen medios sanos para vivir sanamente y no maltratando al pueblo colombiano”, afirmó.



Este lunes llegaron los negociadores del Gobierno Nacional a Quito, mientras que los voceros del Eln se reunieron con congresistas del Polo Democrático, entre ellos Alirio Uribe e Iván Cepeda.

PROCESO DE PAZ