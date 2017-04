El intenso trabajo legislativo que se viene para reglamentar paz

El Gobierno intensificará a partir de esta semana el remate del primer tiempo del ‘fast track’ para la implementación normativa de los acuerdos de La Habana.



Por mandato constitucional, la vigencia del ‘fast track’ vence a mitad de año. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que se prorrogará este mecanismo legislativo especial “algunos meses más” para sacar adelante todas las iniciativas necesarias para implementar lo pactado en Cuba.

En una primera etapa de la implementación legislativa del acuerdo, se aprobaron las normas constitucionales para brindar seguridad jurídica a la desaparición de las Farc como movimiento armado y su transformación en partido político.



En este primer paquete, se aprobaron la ley de amnistía, la ley que permite a los voceros de las Farc tener participación en el Congreso, la reforma constitucional que blinda hacia el futuro los acuerdos, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estatuto de Oposición y el acto legislativo que facilita la creación del partido político de las Farc.



En la segunda etapa, a la que el Gobierno le meterá el acelerador desde esta semana, se tramitarán iniciativas que si bien no afectan directamente a las Farc, sí buscan cumplir con tres pilares fundamentales acordados en La Habana: apertura democrática, verdad y no repetición y acceso a la tierra.



“Estos proyectos contribuirán a resolver los problemas que durante décadas no atendimos por estar dedicados a la guerra”, aseguró Cristo.

Curules de paz

Uno de los proyectos que está llamado a generar polémica, y que será radicado esta semana, es el que crea las circunscripciones especiales de paz, que son 16 zonas acordadas en La Habana, las cuales tendrán espacio en la Cámara de Representantes con curules propias (distintas a las obtenidas en los departamentos) y que están en las regiones más golpeadas por el conflicto armado.



La figura de las circunscripciones especiales ha generado debate, pues algunos sectores de la oposición aseguran que estos 16 escaños en el Legislativo serán para las Farc. Sin embargo, la iniciativa dice expresamente que esa guerrilla “ni podrá inscribir listas ni candidatos para estas circunscripciones”.



La reforma política y electoral tampoco tendrá el camino expedito en el Legislativo. La iniciativa contemplaría cambios en la organización electoral (Registraduría y Consejo Electoral), implementación de las listas cerradas en las campañas y modificaciones en la forma en que se eligen los representantes a la Cámara.



La reforma ha generado preocupación en algunos sectores, pues temen que les cambien las reglas de juego en plena época de campaña para las elecciones del 2018.



El desarrollo del punto de reforma rural integral también formará parte de este nuevo paquete de medidas. Se contemplan proyectos como el que crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y el que establece un ordenamiento social de la propiedad de la tierra y la adjudicación de baldíos.

Se viene la campaña

Si el Gobierno quiere pasar las reformas en el Congreso, tendrá que superar un obstáculo adicional: la campaña política electoral en marcha.



Generalmente, en el último año de su periodo, los congresistas se dedican a su campaña electoral. A partir del 20 de julio, los legisladores estarán más tiempo en sus regiones buscando votos para el 2018 que pensando en sacar adelante los proyectos para implementar el acuerdo.



Lo que sí no se prorrogará, según anunció el ministro Cristo, son las facultades especiales que tiene el presidente Juan Manuel Santos de emitir decretos con fuerza de ley para desarrollar puntos del acuerdo.



Mediante esta facultad, Santos creó la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el fondo que administrará los recursos del posconflicto.



Según aseguró el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, “en los 30 días que quedan de las facultades especiales del Presidente, se tendrán que resolver temas muy importantes para la implementación”, como el decreto de ley que deberá definir cómo bajar la concentración de la propiedad rural.



Con una campaña electoral en marcha y temas polémicos por discutir aún en el Congreso, el proceso de paz se jugará días claves para asegurar su éxito.



JAVIER FORERO

Redacción Política