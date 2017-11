Dar respuestas a las víctimas, el objetivo de la Comisión de Verdad

Con la elección de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad, que será presidida por el sacerdote jesuita y columnista de EL TIEMPO Francisco de Roux, se completa el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición pactado entre el Gobierno y las Farc para reconocer a las víctimas del conflicto armado de medio siglo, reivindicarlas y darles respuestas sobre los crímenes que padecieron.

Precisamente, la tarea de la Comisión de la Verdad es esclarecer los crímenes que ocurrieron en medio de la guerra, en los que estuvieron involucrados no solo los exguerrilleros, sino también paramilitares, miembros de organismos de seguridad del Estado y terceros que tuvieron relaciones con los grupos armados irregulares.

Además de la Comisión de la Verdad, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición está compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –cuyo arranque está dependiendo ahora de que el Congreso apruebe su reglamentación– y por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Mientras las investigaciones de la Comisión de la Verdad no tendrán efectos judiciales y su fin esencial es determinar qué ocurrió y por qué, para que no vuelva a repetirse, la JEP tendrá la tarea de juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes más graves.



La reparación a las víctimas debe completarse con la búsqueda de los desaparecidos en medio del conflicto, para que sus familias puedan hacer el duelo.



Las comisiones de la verdad suelen crearse cuando han terminado los conflictos, y no antes, para facilitar la comparecencia de víctimas y responsables a dar testimonios sin temor a que existan retaliaciones.



La paz con las Farc, la guerrilla más grande y perturbadora que tuvo Colombia, abrió la posibilidad de la creación de la Comisión de la Verdad, como ya hubo, por ejemplo, en Chile, Perú o Sudáfrica.



En Colombia, la Comisión tendrá una duración de tres años, al final de los cuales debe presentarle al país un informe sobre los hechos que investigó.



Los 11 comisionados que la integrarán, entre los cuales hay un militar retirado, dos médicos –uno de ellos español–, tres abogados, una periodista, un economista, un sociólogo y un bachiller, fueron elegidos entre 193 postulados, de los cuales 34 fueron llamados a entrevista.



Por lugar de origen, el departamento con mayor representación es Antioquia, de donde son 4 de los 11 comisionados.



Según el Comité de Escogencia, para su trabajo de selección fueron un gran insumo las 1.959 observaciones que recibió desde distintas personas y sectores sobre los aspirantes.



Pese a la presencia de una persona que perteneció al Ejército durante 21 años, la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) dice no sentirse representada en la Comisión de la Verdad. Afirma no tener garantías en la versión que se contará sobre lo ocurrido en más de medio siglo de guerra.

Francisco de Roux, presidente y vocero

Este padre jesuita ha trabajado con las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente del Magdalena Medio, donde dirigió el Programa de Desarrollo y Paz. Además, es filósofo y literato y cuenta con una maestría en Economía. También se ha encargado de buscar métodos de conciliación en los conflictos por la tierra, como en el Catatumbo.

Acore pone en duda la imparcialidad del informe final

Tras la publicación de los 34 llamados a entrevista para la selección de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad –la semana pasada–, el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), general Jaime Ruiz, manifestó la inconformidad de varios sectores militares porque ninguno de los nueve generales, coroneles y almirantes que postularon fue convocado.



El presidente de Acore –la asociación que según el general lidera una mesa de trabajo de distintos sectores de las Fuerzas Armadas– llamó la atención en el sentido de que todos sus postulados, “además de su conocimiento del conflicto, tenían conocimientos sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derechos Humanos”.



El general Ruiz fue más allá y agregó: “Advertimos que la lista no nos ofrece mayores garantías en imparcialidad”. Y esto porque, según dice, la mayoría ha pertenecido a organizaciones que “han sido detractoras del Ejército y de la Policía”.



Al ser consultado sobre el militar retirado Carlos Ospina Galvis, quien quedó en la Comisión de la Verdad, el presidente de Acore dijo que tiene muy buenas referencias de él. “Es un oficial muy calificado, manejaba una organización de víctimas militares del conflicto”.



El general manifestó que los militares críticos de la elección que se hizo no están “en contra del mandato de la Comisión de la Verdad, porque las víctimas deben tener la oportunidad de saber lo que pasó”, pero sienten que van a tener que “rendirles cuentas a sus enemigos”.



El presidente de Acore ratificó que esta asociación deseaba tener un asiento en esa instancia “para que la historia que se escriba sea la verdadera y no la de las Farc”.

Otro general retirado, Eduardo Herrera Verbel, quien integra la comisión de diálogos con el Eln, sostiene que aunque no conoce los parámetros de elección de los integrantes de la Comisión de la Verdad, era clara la expectativa de Acore de tener una persona en esta instancia.



“Lo ideal sería que todas las expresiones de oficiales retirados hubieran sido tenidas en cuenta en el proceso de selección”, agregó Herrera.



