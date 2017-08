La ONU confirma que las Farc entregaron 8.112 armas

15 de agosto 2017 , 11:57 a.m.

15 de agosto 2017 , 11:57 a.m.

El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, confirmó este martes que las Farc les entregaron 8.112 armas, así como casi 1,3 millones de cartuchos que fueron incinerados por observadores internacionales.

El último contenedor con las armas de la exguerrilla salió este martes del punto veredal transitorio de normalización (ZVTN) de Pondores, en el municipio de Fonseca, en La Guajira, en que están reunidos parte de los 7.000 guerrilleros de las Farc que de esta manera le dicen adiós definitivamente a las armas.



En un acto en Pondores, el presidente Juan Manuel Santos dijo que a los colombianos les espera "un país con oportunidades".



Mientras la ONU extraía las últimas armas de las Farc, en ese punto veredal de La Guajira, el presidente Juan Manuel Santos, presente en el lugar, señaló que con el desarme de las Farc hay un nuevo país, que puede apostarle al desarrollo de las regiones más apartadas.



"Vamos a poder desarrollar zonas que nunca habían sido desarrolladas”, añadió el mandatario, quien también dijo que es necesario “internalizar” esta oportunidad y aprovecharla.



Aseguró que los ojos de la comunidad internacional están puestos sobre el país y su proceso de reconciliación. “La inversión está llegando, el turismo está creciendo. La economía va a comenzar a crecer nuevamente”, agregó Santos.



Tras decir esto, el Presidente le dio la partida a los últimos camiones que salieron del sitio de desarme de Pondores, uno con el contenedor que lleva las últimas armas que entregaron las Farc, y uno más con explosivos. Ambos llegarán a Funza (Cundinamarca), población cercana a Bogotá, donde dejarán todo el material de guerra en la bodega general dispuesta para tales fines.



Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc en los diálogos de paz de La Habana, añadió en el mismo acto que "con este evento ha terminado el proceso de verificación, tanto del cese del fuego como de dejación de las armas”.

Jean Arnault "Material transportado en los contenedores consta de 8,112 armas y casi 1’300,0000 cartuchos incinerados". #AdiósALasArmas pic.twitter.com/z9tSg0yU0Y — Misión ONU Colombia (@MisionONUCol) August 15, 2017

"Lo que sigue, -añadió-, es verificar el proceso de reincorporación, lo que incluye velar por la seguridad de los miembros de las Farc (...) Queremos que la implementación de los acuerdos no se vaya a quedar inconclusa como las zonas veredales de transición y normalización”.



Márque también subrayó: “No más asesinatos políticos en un país donde se ha firmado un acuerdo de paz que hoy es ejemplo para el mundo”. Al respecto, el presidente Santos enfatizó que “el Gobierno está comprometido con la seguridad de los excombatientes y de las comunidades en las zonas que vivieron el conflicto".



El mandatario además añadió que el Estado no permitirá que un fenómeno de exterminio, como el que vivieron los militantes de la UP en la década de los 80, se vuelva a presentar en el país para el caso de las Farc.

Lo que sigue

De esta manera, Pondores es el último sitio de desarme, de los 26 previstos para este proceso, en convertirse en Espacio de Reincoporación y Capacitación, donde los excombatientes permanecerán para acceder a los programas que sirvan a su tránsito a la vida civil.



En estos 26 nuevos Espacios un parte de un poco más de 7.000 exguerrilleros, por ejemplo, recibirán clases de alfabetización y de validación de la educación básica. Asimismo, cerca de 4.000 excombatientes recibirán capacitación para que conformen 52 cooperativas y así se reincorporen a la legalidad.



Noticia en desarrollo....



EFE, ELTIEMPO.COM Y REDACCIÓN PAZ