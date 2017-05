Las Farc denuncian el asesinato del padre de un guerrillero en Tolima

Los jefes de las Farc en el sitio de desarme ubicado en El Oso, vereda de Planadas, en el sur de Tolima, denunciaron este lunes el asesinato de Ever Criollo, padre de un guerrillero, conocido como Maicol dentro de sus filas.



Con ese asesinato ya serían seis los familiares de los miembros de las Farc asesinados en las últimas semanas.



Tres familiares del guerrillero Carlos Guevara, ubicado en la zona veredal de Remedios (Antioquia), fueron asesinados en Tarazá el 24 de abril; y dos hermanos de Róbinson Victoria, detenido en la cárcel de Chiquinquirá, fueron asesinados el 16 de abril en la vereda Pichimá del Litoral San Juan, en Chocó.

“El asesinato de Ever Criollo, padre de un camarada, se llevó acabo el 30 de abril. Previamente había sido amenazado por grupos paramilitares”, escribió Rodrigo Londoño, jefe máximo de las Farc, en su cuenta de Twitter.



Criollo, dicen los comandantes de la zona veredal El Oso, “había sido desplazado de su finca por paramilitares y el Ejército en el 2012 por el simple hecho de tener dos hijos en las Farc”.



Uno de ellos habría muerto durante el conflicto y el otro se encuentra en esa zona veredal del sur de Tolima. Ever Criollo habría regresado a su finca hace ocho días.



“Esperamos que su muerte no quede en la impunidad y se haga justicia, exigimos que paren las amenazas, persecuciones y crímenes contra las familias de los guerrilleros de las Farc, reafirmamos que a pesar de los hechos seguimos comprometidos con la paz y cumpliendo nuestra palabra”, dijeron, en un comunicado, los comandantes en Planadas.



Más de 200 guerrilleros del frente 31 de las Farc se encuentran en esa zona veredal del sur de Tolima.



