La construcción de paz, un compromiso ineludible

Conoce las 10 iniciativas preseleccionadas en la categoría Cultura de Paz y Derechos Humanos y podrás descubrir lo que están haciendo los colombianos para aportar a la construcción de paz en los territorios y a la protección y garantía de los derechos humanos con el propósito de construir un futuro distinto. Vota por tus favoritos.

*Nota: Las iniciativas aquí presentadas fueron redactadas por cada uno de los grupos postulados.

INICIATIVA 1

Chocolates Montes de María

Chocolate Montes de María es un proyecto creado con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de la subregión a partir de la transformación del grano de cacao en chocolate y derivados, convirtiendo a los estudiantes en protagonistas y eje central del proceso.



Esta transformación se hace mediante una serie de etapas en las que la combinación del grano de cacao con diferentes productos agrícolas le brindan sabores exóticos y le dan un valor agregado al chocolate obtenido.



Al ser los estudiantes los encargados de llevar a cabo las etapas productivas, estos desarrollan competencias relacionadas con las ciencias naturales y las matemáticas a través de los procesos de transformación de las materias primas, logrando así contextualizar lo aprendido en el aula de clases.



Con este proyecto se ha logrado mejorar la comprensión y aplicación práctica de lo aprendido en la escuela, además de afianzar competencias ciudadanas como liderazgo, tolerancia y trabajo en equipo, importantes para la consolidación de la paz en esta subregión que ha sido duramente golpeada por la violencia. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 2

Estabilización socio-económica Mocoa Putumayo

Posterior al desastre socio-natural que afectó a 14 barrios de la ciudad de Mocoa, la Fundación Proservanda envió un equipo profesional en atención psico-social para apoyar en la atención en emergencia.



Durante ese periodo de tiempo se identificaron varios líderes comunitarios, entre ellos la lideresa del barrio San Agustín, uno de los mas afectados por la avalancha, Doña Ana Francisca León, quien es conocida en la comunidad como una mujer emprendedora, solidaria y comprometida con su comunidad. Es ella con quien a lo largo de 3 mes estuvimos trabajando y organizando a 20 mujeres, que a parte de ser víctimas de la catástrofe socio-natural también han sido afectadas por el conflicto armado de diferentes maneras.



La iniciativa nace como un sueño conjunto por generar comunidad en el territorio, a lo largo de estos meses hemos ido evidenciando y potenciando el desarrollo de las habilidades de costura de 20 mujeres, no solo a nivel técnico sino en su estado psicológico, ya que ellas están siendo acompañadas por una psicóloga que la fundación ha dispuesto a su apoyo y las capacitaciones que Doña Francisca realiza.



El objetivo consiste en dejar la capacidad industrial instalada y acompañar el proceso de asociación comunitario para que finalmente sean ellas quienes asuman el proceso. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 3

Fútbol Club Héroes de la Patria

Un grupo de ex militares de la Fuerza Pública Víctimas de minas antipersonas a causa del conflicto armado en Colombia, encontraron a través del fútbol como superar lo imposible, siendo el único equipo Fútsal en el mundo que lo practica con prótesis ortopédica, fortaleciendo la rehabilitación física, procesos de resiliencia, superación personal y trabajo en equipo.



Actualmente trabajamos en pro de la paz y la reconciliación al servicio del país y del mundo. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 4

Asociación de productores LA ESPERANZA

Surge de una propuesta que buscaba crear un entorno para adultos mayores. De allí surge la propuesta de asociarnos y generar empleo a otras personas.

Hoy estamos generando 30 empleos directos a personas y 50 empleos indirectos, además demostramos que le somos útiles y productivos a la sociedad. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 5

Get Up And Go Colombia

Get Up And Go Colombia es una ONG que promueve el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado a través de actividades y proyectos con jóvenes universitarios bilingües, jóvenes víctimas del conflicto armado, jóvenes pertenecientes a la comunidad LGBTI y ex combatientes de grupos armados, construyendo paz, inclusión y diversidad a través del turismo y los idiomas.



Nuestro sueño es brindar una segunda oportunidad a ex combatientes de grupos armados para que puedan convertirse en los mejores guías bilingües de las mismas regiones en las cuales el conflicto armado dejó su marca, cambiando la mala reputación de estos lugares por historias que permiten creer y crear la nueva historia de nuestro país. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 6

La lista negra

La Lista Negra es un proyecto que tiene como objetivo transformar la connotación negativa de la expresión "lista Negra", convencidas de que la manera en como hablamos tiene un impacto en la creación de estereotipos y de prácticas discriminatorias, a través de la visualización del aporte de las comunidades negras al país, y en particular de las mujeres negras emprendedoras.



​Igualmente, queremos promover el conocimiento mutuo entre estas comunidades y las del resto del país por medio de campañas en redes sociales, para romper estereotipos y avanzar en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 7

Ho´oponopono para la Construcción de Paz

Con la experiencia que hemos acumulado durante este tiempo, probamos que nuestros talleres han sido muy efectivos por su impacto y practicidad. Las personas encuentran en nuestros talleres herramientas sencillas que pueden utilizar sin la ayuda de expertos o instructores y en cualquier lugar en donde se encuentren.



Adicionalmente, en cada lugar que visitamos creamos comunidades virtuales a través de las cuales se compartan experiencias y material de formación adicional para que, quienes estén interesados en hacerlo, continúen con su proceso de crecimiento personal. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 8

Taller de lámparas artesanales

La actividad tiene por objetivo generar espacios de encuentro, convivencia, cercanía y confianza entre víctimas, personas en proceso de reintegración y comunidad que permitan brindar habilidades y capacidades para la productividad en concordancia con el enfoque de reintegración. Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 9

Panadería Nuevos Horizontes

El proyecto se logró gracias a la puesta en marcha de varias madres que en estos momentos tienen a sus hijos cumpliendo una condena y que por azares de la vida se vieron envueltos en el mundo de las drogas.



La Comunidad Terapéutica Nuevos Horizontes, no solo les ayuda para vencer el mundo de las drogas, sino que ve en ellos personas con deseo de salir adelante una vez cumplen sus condenas, fortaleciéndolos con nuevas oportunidades; es aquí donde nace una idea de emprendimiento llamada Panadería Nuevos Horizontes.



Los egresados de la comunidad terapéutica Nuevos Horizontes, una vez hayan desarrollado el proceso de desintoxicación puedan ingresar al taller de panadería con el fin de aprender el procedimiento de la elaboración de los productos de panadería y así ocuparse laboralmente a través de la fundación ACOTE “AMIGOS COMUNIDAD TERAPÉUTICA”, de esta forma, cuando cumplan su condena y salgan a interactuar con la sociedad, puedan acceder a una oportunidad laboral y no reincidan en la comisión de delitos por falta de esta oportunidad.Vota por esta iniciativa aquí.

INICIATIVA 10

Poemas por la paz

Buscamos que los nativos tengan la posibilidad de salir del anonimato y navegar por el rio Tapaje, contando y narrando acontecimientos y hechos, que se convertirán en espacios lúdicos y de aprendizaje ante la falta de oportunidades que viven, además de la incertidumbre.



Este pueblo está clamando por un escenario en paz, donde el dolor que perdura en el corazón de padres e hijos por culpa de la guerra, se convierta en un arte sanador. Porque cuando recuerdas, narras, lloras y perdonas, sientes paz en tu corazón. Es un medio de catársis. Vota por esta iniciativa aquí.