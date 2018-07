La fiscal Bensouda de la CPI da su apoyo a las labores de la JEP

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, se reunió este miércoles con la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en La Haya (Países Bajos), sede de ese tribunal especializado en juzgar los grandes criminales de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.



"La reunión de hoy ofreció una oportunidad más larga para profundizar el diálogo entre la JEP y mi oficina en el contexto del continuo examen preliminar sobre la situación en Colombia", señaló la fiscal Bensouda.

Uno de los temas que discutieron Linares y la fiscal de la CPI fue la puesta en marcha de la justicia transicional, modelo pactado en el acuerdo de paz con las Farc y que para expertos no solo garantiza la verdad y reparación a las víctimas, sino también evitaría que esa jurisdicción penal internacional tome competencia para juzgar a militares y exguerrilleros involucrados en los crímenes cometidos en el país durante el conflicto.

Linares y su equipo también le compartieron a la fiscal de la CPI los desarrollos legales y constitucionales, incluyendo el reciente código de procedimiento aprobado por el Congreso, que han permitido a la JEP tomar sus primeras decisiones en los últimos meses.



"Hoy, reitero al la presidente de la JEP mi continuo apoyo a sus esfuerzos para asegurar justicia a las víctimas de acuerdo a la letra y el espíritu del acuerdo de paz, como también los principios, valores y requerimientos del Estatuto de Roma", señaló la fiscal Bensouda luego del encuentro.



Bensouda, encargada de la investigación y acusación ante la CPI de los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los países que no quieren o no pueden juzgar a los máximos responsables de estos, resaltó que "la manera en que la JEP implemente su mandato está intrínsecamente relacionada al cumplimiento sostenible de la paz en Colombia".



"Por lo tanto, es de la mayor importancia que la JEP continúe asegurando que los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad que se han cometido durante el conflicto armado no vayan a quedar impunes. Seguiremos siendo compañeros en ese esfuerzo, guiado por las exigencias del Estatuto de Roma (cuerpo legal internacional que compromete a los países que lo suscribieron, como Colombia, a perseguir a los responsables de estos delitos)", agregó Bensouda.



Linares estuvo acompañada de una delegación de alto nivel en la que estuvo el magistrado del Tribunal para la Paz de esa justicia especial Eduardo Cifuentes y la magistrada de la Sala de Amnistía e Indulto, Lily Rueda.



Bensouda explicó que la visita de la delegación de la JEP se dio en el marco de intercambios con su oficina que iniciaron en sus reciente visita a Bogotá. En su despacho reposa un expediente abierto del caso colombiano.



REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO