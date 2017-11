Corte Constitucional, esperanza del Gobierno para salvar la JEP

Ante las dificultades para lograr un acuerdo político que le permita un consenso en el Congreso sobre temas claves en la ley que reglamenta la justicia a la que deberán comparecer los actores del conflicto, el Gobierno centró sus esperanzas en la Corte Constitucional.



El alto tribunal está por pronunciarse en cuestión de horas sobre la constitucionalidad del acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y el Gobierno espera que a través de ese camino se despejen las dudas para el proyecto en el Congreso.

Aun cuando la naturaleza de la Corte es declarar la exequibilidad de leyes y actos legislativos, en algunos casos ese tribunal prácticamente legisla y resuelve de esa manera asuntos que el Congreso no ha tramitado. De esta manera, los magistrados podrían lograr vía sentencia lo que no se ha podido por acuerdo político.



Durante más de tres semanas, el proyecto que reglamenta la JEP ha permanecido en estudio de la plenaria del Senado, sin lograr mayores avances.



Lo último que hizo esa corporación, el jueves, fue crear una subcomisión, con participación de casi todos los partidos políticos, en la que también ha estado el Gobierno, para que buscara una fórmula a fin de lograr un consenso sobre los artículos en los que no ha sido posible un acuerdo, y una salida para las más de 400 proposiciones (propuestas de modificar artículos o eliminarlos) que se radicaron.



Este lunes, nuevamente esa célula se reunió, y tras casi 10 horas de discusión, los partidos políticos y el Gobierno llegaron a la conclusión de que no hay una fórmula clara para cuatro asuntos sensibles: participación de los exguerrilleros en política, régimen de inhabilidades para los magistrados de la JEP, exclusión de dignatarios para ser sujetos de la justicia para la paz y la competencia para conocer de particulares.



EL TIEMPO pudo establecer que en medio de las discusiones se ha armado una especie de bloque entre Cambio Radical, los conservadores y algunos sectores de ‘la U’, que exige, por ejemplo, que antes de ser elegidos, los ex-Farc cuenten la verdad a la Justicia. Y en esto no hay acuerdo.

No se avanzó lo esperado

Entrada la noche, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, contó que lograron estudiar las proposiciones, pero aceptó que en los temas claves no se avanzó lo esperado.



“No tenemos acuerdo en algunos de los temas más controversiales, como la participación en política (de las Farc), el tratamiento a terceros y el régimen de conflicto de intereses para los magistrados de la JEP”, reveló Rivera.



Dijo que la idea es que este miércoles se avance en el Senado en la discusión y votación de los artículos en los que se tiene acuerdo y dejar para mañana los que todavía generan controversia.



Pero enseguida el ministro aclaró que se dejaba para el miércoles “bajo el entendido” de que hoy muy probablemente la Corte se pronuncie sobre estos temas.



“Tenemos un acuerdo de acoger lo que la Corte diga”, señaló el ministro, quien reiteró que por eso se definió que los asuntos espinosos se discutan mañana.

POLÍTICA@PoliticaET