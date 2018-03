La justicia de la paz se inicia este jueves con 7.392 postulados

14 de marzo 2018 , 12:11 a.m.

El punto más polémico de los acuerdos con las Farc, pero también el más esperado por las víctimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se inicia finalmente este jueves, cuando la Secretaría Ejecutiva entrega a los magistrados de esta instancia los nombres de las personas que ya firmaron acta de compromiso para someterse a ella.

La JEP, encargada de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes más graves ocurridos durante medio siglo de conflicto armado con las Farc, comienza su trabajo con 7.392 postulados, entre ellos 1.824 militares y policías y 27 particulares.



Entre estos últimos están el exministro del Interior Sabas Pretelt, el exgobernador de Sucre Salvador Arana y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas resolverá si son aptos para acceder a la JEP.



Todos, bajo el compromiso de contar la verdad sobre los hechos por los que deben ser juzgados, esperan obtener los beneficios que otorga este sistema.



Desde mañana mismo entran en funcionamiento la Sala de Amnistía o Indultos, para los excombatientes de las Farc, y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para los miembros de la Fuerza Pública.



A la primera pueden acudir 2.910 exguerrilleros que pidieron amnistía, pero que además del delito de rebelión están acusados de otros conexos, como el narcotráfico. Esta cifra incluye a 500 que siguen presos, a 600 gestores de paz y a 600 que no están en las listas de las Farc, pero que pidieron su libertad.



En la segunda sala los magistrados esperan a los miembros de la Fuerza Pública que se acogieron a la JEP para pedir que se renuncie su persecución penal. También pueden acudir desde este jueves los agentes del Estado que ya fueron condenados por la justicia ordinaria, pero que buscan una revisión de su sentencia porque la consideran injusta, o que simplemente quieren ir a contar verdad.



El proyecto con las normas de procedimiento que seguirá la justicia especial para la paz fue entregado el lunes al presidente Juan Manuel Santos, quien lo presentará al actual Congreso la otra semana con la meta de que sea aprobado pronto.



La JEP, un sistema de justicia transicional inédito en el mundo por otorgar beneficios a los distintos implicados en los crímenes del conflicto armado (particulares, además de exguerrilleros, militares y policías) y por privilegiar la pena restaurativa sobre la cárcel, tendrá sobre sus hombros la responsabilidad de demostrar que el acuerdo de paz con las Farc no fue “un pacto para la impunidad” como han asegurado los críticos y opositores de los acuerdos.



Parte de esta tarea recae también en la Comisión de la Verdad y en la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, los otros dos soportes del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se pactó en La Habana.



El otro gran desafío de la JEP es hacer justicia frente a los casos más graves de la guerra, pues será imposible investigar la totalidad de los crímenes ocurridos durante medio siglo de guerra en un periodo de 20 años, que es el tiempo estipulado para que haga su tarea.

Las víctimas, que serán el eje de la justicia transicional, conmemoraron un año de la firma de la paz en noviembre pasado. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Sanciones para los responsables

La JEP impondrá tres tipos de sanciones: restricción de la libertad entre 5 y 8 años a quienes reconozcan responsabilidad de manera temprana y cuenten la verdad.

De 5 a 8 años de privación de la libertad para quienes reconozcan su responsabilidad antes de sentencia. Y entre 15 y 20 años de cárcel a quienes sean vencidos en juicio. Además, trabajo comunitario como pena restaurativa (construcción de obras).

Detalles de la ley de procedimiento que debe aprobar el Congreso

Víctimas, en los juicios

Desde el inicio del proceso de paz con las Farc estaba claro que las víctimas serán el centro de la JEP y, en esta línea, las víctimas podrán ser parte de los juicios orales. Además podrán interponer recursos para apelar las decisiones.



Trato especial en casos de violencia sexual

La Fiscalía de la JEP deberá crear una unidad especial para el tratamiento de las víctimas de delitos sexuales. Esto incluye un diseño arquitectónico particular para proteger a estas víctimas de la exposición y para garantizar la reserva total de los testimonios. Por ejemplo, el de una mujer violada.



Procesos ágiles

Para elaborar las normas de procedimiento de la JEP, los magistrados se reunieron con el Tribunal de Justicia y Paz (el que juzgó a los paramilitares) y a partir de esa experiencia plantearon procesos judiciales más rápidos. Para agilizar, las víctimas estarán representadas por una sola persona.



