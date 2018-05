‘Muchos quisieran que el proceso de paz se descarrilara': Santos

Ya posesionados por el presidente Juan Manuel Santos, acto que se cumplió este martes en la Casa de Nariño, los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, encabezados por Francisco de Roux, tienen seis meses para priorizar los hechos del conflicto sobre los que enfocarán sus investigaciones y para organizar la manera como recopilarán los testimonios para el informe que deben entregar dentro de tres años.

La comisión no tiene carácter judicial, pero forma parte del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación pactado en el acuerdo de paz con las Farc y que también está integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.



Durante la posesión de la comisión, el presidente Santos hizo énfasis en que el trabajo de esta no será recoger la versión oficial, sino la verdad más completa posible de los hechos más graves de medio siglo de guerra.

Santos aprovechó el acto para referirse a los ataques que ha sufrido el acuerdo de paz con las Farc. “¡Qué no han dicho de este proceso! ¡Cómo lo han querido minar, quitarle fuerza, quitarle credibilidad a base de mentiras!”, afirmó. Y agregó que por eso es tan importante “establecer la verdad”.



Tras destacar los avances en la implementación del acuerdo de paz, el mandatario dijo que “hay muchas personas que quisieran que eso no fuera cierto, que quisieran que el proceso de paz se descarrilara”. Pero dijo que no la van a permitir y destacó el papel de la Comisión de la Verdad para ayudar “a sanar las heridas” que le ha dejado al país el conflicto armado.



Hasta ahora, los miembros de la comisión han visitado 20 municipios y se han reunido con miembros del Ejército y de la Policía, instituciones que De Roux considera claves para el trabajo que se viene.



La Comisión de la Verdad tendrá sede en 26 lugares del país, pues la idea es el contacto directo con las comunidades que ayudarán a reconstruir los hechos de la guerra.



Con De Roux se posesionaron este martes Alfredo Molano, Saúl Franco, Marta Ruiz, Alejandro Valencia, Lucía González, Carlos Guillermo Ospina, María Patricia Tobón, Alejandra Miller, Ángela Salazar y el español Carlos Martín Beristain.



La comisionada Lucía González dice que una de las posibilidades que se están considerando para reconstruir la verdad sobre los hechos graves del conflicto armado es hacerlo por territorios.



