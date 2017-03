‘Ojalá podamos volver’: el clamor de los nukak

Desde comienzos del 2000 los indígenas nukak maku (de la zona del Guaviare), considerados la única etnia nómada del continente, comenzaron a ser desplazados por el conflicto armado y los cultivadores de coca.

Antes de terminar el siglo pasado los cerca de 700 nukak habían abandonado la selva, presionados especialmente por las Farc y de ser una etnia nómada recolectora se habían convertido en prácticamente unos indigentes en las goteras de San José.

Joaquín Nibe, es uno de los líderes de los nukak, quien tiene centradas las esperanzas en que tras el acuerdo de paz con las Farc, ellos puedan volver a su territorio, a ser nuevamente nómadas.

Joaquín Nibe, uno de los líderes de los nukak Foto: Joaquín Nibe



¿A ustedes los desplazaron las Farc?

Si señor, en el 2005 llegaron hasta nuestra comunidad y nos dijeron que teníamos que salir.



¿Cómo están viviendo hoy?

En Agua Bonita, aquí cerca de San José. Ahí estamos como unas 200 personas, pero aquí no hay nada en que vivir. Los indígenas necesitamos algo para la comunidad, que nos permita sobrevivir, porque aquí no hay espacio para sembrar, cazar o cultivar. En la ciudad a uno le faltan muchas cosas



¿Antes ustedes cultivaban?

Sí, allá cultivábamos chontaduro, piña, plátano y yuca. Además salíamos a recolectar frutos, a pescar o a marisquiar. Pero aquí no podemos movernos como antes.



¿Hoy, que esperan ustedes?

Hoy estamos fuera de nuestro territorio, y por eso estamos luchando por volver, ese es nuestro sueño. Ojalá podamos volver



¿Y por qué no han podido regresar?

Estamos esperando que el Gobierno nos dé las garantías para volver. Debe darnos garantías de seguridad, educación, salud y algo para nuestra subsistencia.



¿Cuál es la demora?

Las minas quiebrapatas son el principal problema. Debe haber un proceso de desminado en todo el territorio nukak porque sabemos que hay minas que nos pueden matar. Por eso el Gobierno debe darnos esas garantías de que ya no hay minas enterradas para que podamos regresar, porque nosotros queremos recuperar todo lo que es nuestro.



¿Y el Gobierno les está ayudando?

El Gobierno siempre nos dice que va a hacer lo necesario para ayudarnos a regresar. Esta vez confiamos en que sí hagan algo para que podamos volver.



¿Hoy tienen ayuda?

La Unidad de Victimas nos da unos mercados, pero últimamente se están demorando mucho en entregarlos. No tenemos qué comer.