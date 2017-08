‘El CNE no puede evitar entregarnos la personería’: Jesús Santrich

Jesús Santrich, miembro de la comisión de conclusiones del congreso de las Farc, aseguró que una semana después del evento se registrará formalmente su partido político.



Dijo que lo único que deben hacer es inscribir el nuevo movimiento y que ya tienen fija la personería jurídica; esto, frente a las versiones sobre una posible demora para la entrega de esta, hasta que no hagan la entrega material de los bienes.

¿Qué van a hacer una vez ingresen a la política partidista?



Vamos a emprender un camino de cambio revolucionario en Colombia, comenzando por la formas de hacer política, acabar con la corrupción y todo lo que es la vieja política, en favorecimiento de las mayorías empobrecidas y la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Hicimos dejación de armas pero no de principios, los objetivos siguen siendo revolucionarios de cambiar la estructura de la institucionalidad.



¿Cuáles son las perspectivas del congreso y qué saldrá de él?



El congreso fundacional debe acordar los estatutos del partido en donde salga una definición de estructura, caracterización, ideología, principios y fundamentos. Además, deben darse definiciones programáticas y hay que determinar una dirección del partido y unas candidaturas para asumir en la campaña para el Congreso.

¿Ya tienen definidas las listas para el Congreso de la República?



Aún no hay nada definido. Hay muchas especulaciones. Iván Márquez, lo más seguro, estará encabezando algunas de las listas, sea Senado o sea Cámara.



¿Para las presidenciales de 2018 van en coalición?



Sí, claro, nosotros estamos hablando de una gran convergencia nacional de diversos sectores del país para poder generar la posibilidad de crear un gobierno de transición.



En el Consejo Electoral se ha hablado de no darles la personería jurídica hasta que no se dé la entrega material de todos los bienes. ¿Qué opina?



Todo está en regla; hemos dado el registro de nuestros bienes. Ya se hizo una entrega formal del listado, la entrega física depende de que el Gobierno se disponga a recibirnos; aquí estamos listos. Pastor Alape está a cargo de la comisión de la entrega.



También hay quienes dicen que la personería no se dará si no hay paz y salvo de la entrega de los bienes...



La personería ya la tenemos, ‘de iure’; tenemos que hacer es una inscripción, y el CNE no puede evitar eso. Violaría los acuerdos.



REDACCIÓN PAZ