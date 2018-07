'Jamás me dejaré extraditar, para pesar de la manada de borregos'

Hace tres meses Jesús Santrich, excomandante de las Farc, fue capturado por cargos de narcotráfico y pedido en extradición por Estados Unidos.



Desde la prisión, Santrich dio a conocer este lunes una carta abierta expresando su indignación frente a esta medida y a la implementación de los acuerdos de paz.

En la misiva, el exguerrillero afirma que "el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido violado en lo fundamental. No se le cumplió, no se ve que así será". Frente a ello, dice que "no queda otro camino que segur luchando, juntando voluntades, movilizando conciencias".



También asegura que hay una venganza judicial contra toda la dirigencia de las Farc. "El caso de Jesús Santrich es solamente un eslabón de la persecución pensada para el aplastamiento político total", dijo.

"A 3 meses de mi captura ordenada por el apátrida y pérfido Fiscal Nestor Humberto Martinez, ... no queda otro camino que seguir juntando voluntades, movilizando conciencias ... que permitan frenar la facistización", Jesús Santrich.

Santrich agradeció a la vida por "cada acto de rebeldía y solidaridad que con tanto fervor de roja rosa encendida de patria, han brindado amigas, amigos, cercanos, camaradas (...) creyendo en mi palabra".



Con un tono un poco poético, su carta concluye con su juramento que dice ser: "triunfar o morir en esta batalla. Con la bandera del decoro y la rosa roja en alto, ¡Vivan las Farc! ¡Juramos vencer y venceremos!"



A comienzos de abril de este año el exjefe guerrillero fue capturado con fines de extradición por cargos de narcotráfico y una semana después enviado a la cárcel La Picota.



A finales de ese mes, por complicaciones de salud, lo remitieron al hospital El Tunal pues estuvo un mes en huelga de hambre. El 10 de mayo el líder del movimiento político Farc, quien se iba a posesionar como Representante a la Cámara, fue enviado a la Fundación Caminos de Libertad, sede de la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, por razones humanitarias. Allí permaneció hasta el 2 de junio, cuando fue trasladado nuevamente a la cárcel La Picota, de Bogotá.



Allí estará Santrich, sin derecho a ningún tipo de beneficio, mientras se resuelve su situación judicial.



