'Falsos positivos', el tercer caso que empieza a conocer la JEP

Los homicidios en personas protegidas por el derecho internacional humanitario o las muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública cometidas antes del 2016, tristemente conocidos como los 'falsos positivos', es el tercer caso que abre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Así lo anunciaron este lunes Catalina Díaz y Óscar Parra, magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de esta justicia especial, instancia que expidió el auto que abre este proceso.



Esa sala en las semanas pasadas abrió el caso 001, en el que están vinculados 31 exjefes de las Farc por secuestros cometidos entre 1993 y el 2012; y el caso 002, en el que estudiará la situación de graves violaciones contra los derechos humanos en el sur de Nariño.

Para este caso, número 003 ante la JEP, la sala de verdad tuvo en cuenta el informe número cinco que la Fiscalía presentó a esa justicia fruto del acuerdo de paz de La Habana, según el cual por los 'falsos positivos' "hay 2.248 víctimas entre 1998 y 2014, de las cuales el 48 por ciento fueron hombres entre 18 y 30 años", señaló la magistrada Díaz.



Los magistrados de la sala de verdad explicaron que en el 2002 se empezó a evidenciar de manera más grave ese fenómeno y que este tuvo un aumento singular entre 2006 y 2008.



Entre las víctimas hay miembros de comunidades indígenas (especialmente kankuamos, wiwas y wayúus), campesinos y de ciudadanos vulnerables, así como personas de orientación sexual diversa, agregó la magistrada Díaz.

La Sala de Reconocimiento decidirá a quiénes y en qué orden llamará a versiones voluntarias FACEBOOK

TWITTER

Con la decisión de abrir este tercer caso por falsos positivos, se inicia la etapa de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en la que se espera que militares involucrados se acerquen a esta instancia de la JEP a rendir versiones voluntarias.



"En las próximas semanas la Sala de Reconocimiento decidirá a quiénes y en qué orden llamará a versiones voluntarias entre los 1.750 militares comparecientes a la JEP", dijo el magistrado Óscar Parra.



El 90 por ciento de los militares que se han sometido a la JEP está sindicado de estos casos de 'falsos positivos'. Están involucrados miembros de la Fuerza Pública con rol de mando, activos o en retiro.



Por el hecho de cometer un homicidio para hacerlo parecer muerte en combate, de acuerdo con los informes acopiados, señala el auto que declara este caso abierto, indican que hay cerca de 2.100 procesos contra suboficiales y oficiales y reportan este fenómeno como una práctica sistemática contra los derechos humanos.



La JEP también valoró el reporte de la Corte Penal Internacional, publicado en 2017, que vinculan 10 brigadas, adscritas a las divisiones primera, segunda, cuarta y séptima, señaló el magistrado Parra.



Esa institución que investiga y juzga las más graves atrocidades de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad tiene abierto un expediente, hoy en examen preliminar contra el país, por estos hechos desde junio de 2004. Por lo tanto si Colombia no es capaz de juzgar estas conductas o simplemente no quiere, esto activaría su competencia.



La sala de verdad pidió a la sala de situaciones jurídicas, que se ocupa de estudiar los casos de militares, los expedientes que tengan en contra de miembros de la Fuerza Pública involucrados en estos hechos, particularmente, de aquellos adscritos a las divisiones primera, segunda, cuarta y séptima,



Esa decisión, explicó la magistrada Parra, no quita la competencia de la Fiscalía de seguir investigando estos hechos o conductas, sino hasta que llegue este tercer caso al Tribunal para la Paz.



El general Mario Montoya, excomandante del Ejército, es el militar de más alto grado que se ha sometido voluntariamente a la JEP y está, precisamente, salpicado por el escándalo de los ‘falsos positivos’. Los magistrados decidirán en las próximas semanas la manera en que será llamado para que cuente la verdad de lo ocurrido.



'Los falsos positivos' es el tercer caso priorizado por la Sala de Reconocimiento de Verdad, pues a juicio de sus magistrados, cumple estos criterios: el impacto por la vulnerabilidad de las víctimas, por la gravedad y magnitud del fenómeno, por su extensión en el territorio nacional (presente en 29 de 32 departamentos), por el número y representatividad de los presuntos responsables, y el criterio complementario de disponibilidad de información.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com