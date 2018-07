Este viernes jefes de Farc empiezan a responder a la JEP por secuestro

Este viernes, los antiguos jefes de las Farc, encabezados por Rodrigo Londoño, Timochenko, empezarán a rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los crímenes que la exguerrilla cometió durante el conflicto.

A las 2:30 de esta tarde se dará inicio formal al proceso 001 de esa justicia de paz contra 31 excomandantes, que hicieron parte del antiguo secretariado y el estado mayor, por los casos de secuestro que presuntamente cometió esa guerrilla entre 1993 y 2012, periodo en el que se habrían perpetrado entre 2.500 y 8.500 de estos crímenes.

Como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, fueron citados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, instancia considerada la puerta de entrada al Tribunal para la Paz.

En la audiencia no solo se les notificará de los expedientes que tienen en contra y de la apertura del proceso por secuestro, sino que se les indagará preliminarmente por los plagios que se les atribuyen y por aquellos secuestrados cuyo paradero todavía se desconoce.



La presidenta de esa sala, Julieta Lemaitre, explicó que esa instancia priorizó los casos de secuestro por el impacto que tuvo ese delito en la sociedad colombiana y la cantidad de información que existe al respecto.



Este diario supo que, en cumplimiento de las obligaciones que adquirieron al someterse a esta justicia transicional fruto del acuerdo de paz, está confirmada la comparecencia a la audiencia de los principales jefes del ahora partido Farc.

Aunque por razones de seguridad esa organización no había pasado la lista de quienes acudirán personalmente, además de Timochenko estarán Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, entre otros.

Ausencias notorias

Sin embargo, no irán a esta audiencia Iván Márquez ni Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, quienes permanecen en la vereda Miravalle de San Vicente del Caguán, Caquetá. Han argumentado “razones de seguridad” que impiden su traslado, por lo que acudirán a este llamado de la justicia a través de abogado.



Por otro lado, EL TIEMPO supo que el exjefe guerrillero Jesús Santrich no podrá comparecer personalmente a la audiencia de hoy en la JEP.



La Fiscalía no autorizó su traslado desde la cárcel La Picota, donde se encuentra detenido tras ser pedido en extradición por autoridades de Estados Unidos debido a su presunta participación en una conspiración para enviar cocaína a ese país luego de la firma del acuerdo de La Habana.



En todo caso, los 31 exjefes guerrilleros estarán representados para este primer caso ante la JEP por un grupo de juristas, encabezados en esta diligencia por Diego Martínez y Gustavo Gallardo. Este último contó que expondrán allí la preocupación del antiguo grupo guerrillero por la seguridad para acudir a estas diligencias.



Después de que cada uno de los comparecientes y sus abogados se identifiquen, este viernes, los cinco magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad les darán a conocer los materiales probatorios que hay, colectiva e individualmente, en contra de los exguerrilleros.



Entre los documentos que le serán entregados a cada uno de los citados están el informe número dos entregado por la Fiscalía, titulado ‘Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP’; 312 sentencias, 68 de las cuales contienen condenas contra miembros del secretariado y el estado mayor; una base de datos entregada por la Fundación País Libre con un listado de presuntos secuestrados por las Farc cuyo paradero se desconoce y dos informes del Centro Nacional de Memoria Histórica: ‘Una sociedad secuestrada’ y ‘Guerrilla y población civil. Trayectoria de las Farc 1949-2013’.

Lo que sigue

Si bien los magistrados de la JEP indagarán de manera preliminar sobre los casos de secuestro, al final de la diligencia se fijarán las próximas fechas en las cuales los jefes de la Farc deberán seguir compareciendo.



La Sala de Verdad dará un tiempo prudencial a los comparecientes a fin de que preparen su defensa para el momento en el que sean llamados de manera individual a rendir sus versiones voluntarias, cuando también se prevé la participación de las víctimas.



El objetivo también es que los excombatientes sindicados aporten datos que permitan identificar los lugares donde se encuentran los desaparecidos o sus restos.

Se espera que al término de la audiencia, Timochenko lea un comunicado de la Farc en el que reafirmará la voluntad de esa organización para contar la verdad de lo sucedido durante el conflicto, pero también hará un llamado a terceros y agentes del Estado para que hagan lo mismo ante la JEP.



A diferencia de la primera audiencia que se le realizó esta semana en la JEP a un militar, la del sometimiento del general Henry Torres Escalante a esta justicia especial, la audiencia de hoy se trata de la apertura formal de un proceso, el primero de esta justicia transicional.

Habrá defensores públicos en esta justicia de paz

El miércoles fue expedido el decreto que crea el sistema de defensores públicos de la JEP. Estos defensores públicos serán gratuitos y serán asignados a las personas que se sometan a la justicia especial y que demuestren no tener la capacidad económica para contratar un abogado particular.



El Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa Gratuita (SAAD) hace parte del punto quinto de los acuerdos de La Habana y se creó con la ley 1820 de 2016.



El SAAD estará bajo la dirección de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, que determinará los requisitos para ser abogados defensores. Quienes sean elegidos también podrán asesorar a sus clientes en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y en la Comisión de la Verdad.



A pesar de que el sistema será financiado con dineros públicos, la Secretaría Ejecutiva de la JEP podrá realizar convenios con organizaciones de derechos humanos para que presten asesoría y defensa jurídica.





REDACCIÓN PAZ

Twitter: @pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com