'¿Cómo podrán hacer trizas lo que ya está destrozado?': Iván Márquez 

El exjefe guerrillero y líder del partido político Farc reapareció para hacer cuestionamientos al presidente electo Iván Duque sobre su intención de modificar el acuerdo de paz de La Habana.



"¿Cómo podrán hacer trizas lo que ya está destrozado? Esta perfidia no tiene nombre", señaló Márquez, en un texto que publicó en su cuenta de Twitter.



Este miembro del Consejo Político Nacional de la Farc y segundo dentro de esa organización, después de Rodrigo Londoño, Timochenko, desde comienzos de abril, cuando el exjefe guerrillero Jesús Santrich, fue capturado por presuntamente conspirar para el narcotráfico, viajó a Miravalle, San Vicente del Caguán, Caquetá.



En ese momento, como protesta a esa captura dijo que no se posesionaría como senador el próximo 20 de julio.

Márquez también dijo que el acuerdo de paz "ya ha sido modificado por el Congreso, el Fiscal, la Corte Constitucional y el propio Ejecutivo" y que no "es el firmado en La Habana por las partes. Su espíritu no coinciden con aquel".



"No solo modificaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) excluyendo a terceros, arrojando tinieblas sobre la verdad, ampliando el universo de aforados para favorecer a victimarios, sino que hundieron la reforma política, las circunscripciones que le daban voz a los territorios afectador por el conflicto, y al paso que van no cumplirán con la formalización o titulación de tierras a favor de los campesinos", sostuvo el exjefe guerrillero.





Frente a la intención de Duque de reformar el acuerdo de paz, señaló que que "las ramas del poder debieran convivir con la realidad de que dicho acuerdo es un Acuerdo Especial de los Convenios de Ginebra y es al mismo tiempo Documento Oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual implica obligacioens internacionales de cumplimiento por parte del Estado Colombiano. Los acuerdos son para cumplirlos".



Asimismo, Márquez criticó que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, no haya revelado aún el fraude electoral que iba a develar luego de la segunda vuelta presidencial.



"Debiéramos esperar el veredicto del Fiscal para saber si se legitima o no a un nuevo gobierno", dijo, lo cual contrasta con la felicitación que le dio Timochenko a Duque, luego de ganar la Presidencia, y la invitación que este le hizo para hablar sobre lo pactado en Cuba.



