El Eln ya presiona la campaña en Arauca y Norte de Santander

El Eln, históricamente, ha interferido las elecciones locales y nacionales. Y esta vez no será la excepción, pues sus acciones amenazan los comicios en algunas zonas de influencia, así siga en la mesa de diálogo de Quito.

En Arauca y Norte de Santander, donde los ‘elenos’ mantienen una presencia regular, ya se sienten sus movidas.



En Arauca, el Eln ha estado ligado a la política por décadas, incluso apoyando o vetando candidatos, y ahora se aprecia una participación suya más activa.

​

Allí su accionar se dirige en particular contra dos aspirantes del Centro Democrático: Miguel Matus, candidato al Senado, y Luis Emilio Tovar, a la Cámara.



Fue el propio Gobierno Nacional el que detectó, tras unas interceptaciones de comunicaciones, que los ‘elenos’ estaban planeando asesinar a Matus, un joven oriundo de la región que por primera vez incursiona en la arena política.



“La información me la dio el propio Gobierno, es que el Eln había dado la orden de matarme”, dijo Matus, quien reconoció que su equipo de seguridad fue reforzado y que de todas maneras ha seguido con su campaña.



Mientras tanto Tovar, quien como alcalde de Arauca fue un duro contradictor de la guerrilla, dijo que en esta campaña él ha sido víctima de amenazas directas por parte de guerrilleros del Eln, al igual que sus sedes y sus trabajadores. Pero también le han quemado vallas en Saravena y Cravo Norte.



“Tenemos restringidas las salidas al área rural a hacer proselitismo y esto puede afectar los resultados de las elecciones”, dijo Tovar, quien reconoció en voz baja que en Arauca se habla de que el Eln tiene algunos candidatos de sus afectos.



Pero no todos los aspirante a Congreso consideran que el Eln está interfiriendo en la campaña. Martín Sandoval, candidato de la Unión Patriótica a la Cámara, aseguró que no ha tenido ninguna restricción para hacer su campaña y que ha estado recorriendo todo el departamento, incluida la zona rural.

Catatumbo

Las difíciles condiciones en materia de orden público que enfrenta la región del Catatumbo han retrasado la llegada de la época electoral a esa zona de Norte de Santander, donde el Eln y la disidencia del Epl (‘los Pelusos’) extienden su poderío militar.



Émerson Meneses, aspirante a la Cámara de Representante por el Partido Conservador, es de los pocos, por no decir el único, que ha llegado hasta Tibú (pleno Catatumbo), donde estuvo el pasado 30 de enero en compañía de jóvenes integrantes de juntas de acción comunal.



De todas maneras hasta ahora las autoridades no han reportado amenazas directas, ni situaciones de riesgo contra algunos de los candidatos que se encuentran haciendo campaña.



De acuerdo con el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, oriundo de Norte de Santander, en buena medida los candidatos no van a la zona del Catatumbo a hacer campaña básicamente como “una medida de prevención” ante el riesgo de seguridad que representa esa región del país.

La presencia del ‘Domingo Laín’

En Arauca opera el Eln con el frente ‘Domingo Laín’, uno de los más activos que tiene esa organización al margen de la ley.



Al frente de dicho grupo está alias Pablito, quien, según informes de inteligencia, permanece en suelo venezolano.



Para nadie es un secreto que el Eln participa de manera activa apoyando unas candidaturas y obstaculizando otras. En muchos casos los aspirantes requieren de su permiso para hacer campaña.



En esa región el Eln ha tenido por décadas una fuente de financiación sólida: el petróleo. Ahora, el gobierno de Nicolás Maduro.

