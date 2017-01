Queda una semana para saber si Eln está dispuesto a hacer la paz

Esta semana debe saberse si, finalmente, será posible dar el salto de unos diálogos exploratorios a una negociación formal de paz con el Eln. O, más exactamente, si esta guerrilla tiene voluntad para cerrar el conflicto, como afirman sus jefes en comunicados y entrevistas.

Encontrar esa respuesta es el sentido del encuentro que una comisión del Gobierno, encabezada por el exministro Juan Camilo Restrepo, tendrá en Quito con delegados del grupo armado a partir del martes o miércoles –depende de asuntos logísticos–.

El Eln dio una respuesta escueta a través de la cuenta de Twitter @ELN_RANPALcolomb confirmando que esa guerrilla "cumplirá como siempre todo lo acordado".

Hasta ahora, el Eln no se ha decidido a liberar a todos los secuestrados, incluido el excongresista chocoano Odín Sánchez, como lo exige el presidente Juan Manuel Santos para comenzar un proceso de paz con esta guerrilla.

Por eso, una fecha precisa para la liberación del político del Chocó es para el Gobierno una de las condiciones necesarias para que esta semana haya humo blanco en Quito.

Más allá del argumento del grupo armado de que las liberaciones no estaban en los compromisos originales con el Gobierno, a estas alturas de la realidad, su negativa a renunciar al secuestro antes de comenzar una negociación es no solo exótica, sino también inaceptable.

El secuestro de un civil para presionar un hecho o para obtener dinero es, además de un crimen de guerra –no es ni amnistiable ni indultable–, un acto incoherente con la supuesta voluntad de paz del Eln.

Hay que recordar, las veces que sean necesarias, que la renuncia al secuestro fue el primer gesto concreto de la voluntad de paz de las Farc.

En cambio, reiteradamente, el Eln hace dudar de su disposición de negociar para terminar el conflicto. No solo por la intransigencia en su posición frente al secuestro, sino por sus actuaciones contra la lógica. (Además: 'El Eln debe liberar a todos los secuestrados': Santos)

Pide lo imposible

La prueba es que a la decisión del Gobierno de indultar a dos guerrilleros al comienzo de la negociación –deferencia que no se tuvo con las Farc–, el grupo armado respondió presentando como candidatos al perdón y al olvido a dos de sus integrantes condenados a penas de hasta 40 años por delitos que no pueden ser indultados. Son dos mandos medios del frente occidental, que han actuado en Chocó.

Como quien no quiere negociar, el Eln pidió lo que no se le puede dar. Esta es la otra razón por la cual no se ha podido abrir un proceso de paz con esta guerrilla.

Precisamente, la segunda condición necesaria para que en Quito se anuncie la fecha del comienzo de una mesa de negociación con el Eln es que este grupo postule para el indulto a dos guerrilleros que puedan recibir este beneficio.

Cumplidos estos dos hechos, el Gobierno nombraría oficialmente como gestores de paz a otros dos guerrilleros presos. Se ha hablado de ‘Juan Carlos Cuéllar’ y ‘Eduardo Martínez’, hermano de ‘Antonio García’, quien ha encabezado la delegación del Eln en las conversaciones. Luego, entonces, el Gobierno nombraría también a su comisión negociadora.

Por lo menos hasta ahora, las actuaciones de la guerrilla de ‘Gabino’ frente a los ofrecimientos de paz parecen demostrar que quiere dialogar, pero sin comprometerse con actos que cierren definitivamente el conflicto, como sí lo hicieron las Farc. Cuando se trata de una negociación con el mismo gobierno, las comparaciones son inevitables.

La reunión en Quito dirá si hay Eln para negociar, pero, sobre todo, para hacer la paz.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

Editora de EL TIEMPO

En Twitter: @MarisolGmezG