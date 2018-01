Consejo de Seguridad alentó a superar retos en reincorporación de Farc

Este miércoles, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, presentó el informe trimestral de las labores de su equipo sobre el monitoreo de la reincoporación de los excombatientes de las Farc ante el Consejo de Seguridad, máxima instancia del organismo multilateral.



Llamó la atención sobre la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar el éxito en el paso a la vida civil de los exguerrilleros y sobre la importancia de que el Estado tenga más presencia en los territorios. "El control del territorio por parte del Estado es inseparable de la presencia de las instituciones", enfatizó Arnault.

"Por su parte, muchos miembros de Farc han demostrado que están dispuestos y pueden participar en la agricultura, la protección ambiental y la sustitución de cultivos", también dijo Arnault.



Asimismo, el jefe de la misión de la ONU en Colombia resaltó que "el Presidente ha dado el importante paso de reconocer la necesidad de acceso a la propiedad de la tierra como un incentivo importante para la reintegración, y un elemento básico de muchos procesos de reintegración".

A su turno, los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su apoyo a la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc e instaron a no desfallecer en la tarea de reincorporar a los excombatientes.



"Debemos redoblar esfuerzos para garantizar la reincorporación adecuada de los excombatientes de las Farc a la vida civil", dijo Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU.



Por su parte, el embajador de Reino Unido, Matthew Rycroft, resaltó que "la valentía y la diligencia de las partes han llevado a varios pasos positivos". Agregó: "Aplaudimos todos los esfuerzos y los alentamos a seguir trabajando juntos. Comparto las preocupaciones del Secretario General en su informe y aplaudo las medidas tomadas por los colombianos para estas dificultades".



Algunos embajadores enfatizaron en la importancia de la existencia de proyectos productivos para evitar que excombatientes tomen de nuevo rumbos fuera de la ley.



"Para la reintegración el futuro del proceso de paz en Colombia, el acceso a la tierra y las fuentes de ingresos es central”, dijo Ann Gueguen, embajadora de Francia en la ONU, y agregó que el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc entró a la historia pero debe ser implementado.



La representante de Estados Unidos ante la ONU, dijo que su país "ha decidido apoyar a Colombia en la aplicación del acuerdo de paz" y resaltó que con el paso de las Farc a la política, "la tasa de homicidios está en la más baja", lo que muestra que "los resultados del proceso de paz”.



Gustavo Meza-Cuadra, embajador de Peru, destacó "los esfuerzos de Colombia por atacar el crimen organizado", tras la firma del acuerdo de la paz. "La dejación de las armas (de la exguerrilla) ha sido, sin duda, un hito", señaló.



"Encomiamos compromiso de las partes y esfuerzo por superar los retos en la aplicación del acuerdo de paz", mencionó Olof Skoog, embajador sueco.

'La paz ha salvado la vida de 3.000 personas': vicepresidente Naranjo

El vicepresidente Óscar Naranjo, presente en la sesión del Consejo de Seguridad, señaló que "el logro histórico de haber puesto fin al conflicto será superior a los obstáculos y enormes desafíos que plantea su implementación".



Naranjo agregó que "el éxito del proceso en Colombia es también el éxito de Naciones Unidas y del mundo entero" y ante los embajadores del Consejo de Seguridad afirmó que el Gobierno "no claudicará en la superación de estas estructuras de crimen organizado”, que viven del narcotráfico.



"El Gobierno comparte las preocupaciones que se han hecho públicas sobre los asesinatos de miembros de Farc, líderes sociales y defensores de derechos humanos. El propio Presidente de la República se encarga de presidir la Comisión de Garantías de Seguridad" para ellos, enfatizó Naranjo.



"La evaluación de la implementación a un año de la firma del acuerdo de paz avanza en términos estructurales y el acuerdo ha sido eficaz para parar la guerra y silenciar los fusiles (...) Me llena de satisfacción por decir que este proceso de paz ha sido eficaz y ha permitido salvar la vida de al menos 3.000 personas", añadió el vicepresidente.

Sobre el Eln

El jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, también se refirió al proceso de paz entre el Gobierno y el Eln. En estos diálogos, su equipo coordinó la verificación del cese del fuego entre la Fuerza Pública y esa guerrilla, vigente desde el primero de octubre hasta este martes 9 de enero.



"Esperábamos que las conversaciones en Quito (sede de los diálogos) arrojarían un resultado acorde con estas aspiraciones, y sugerimos que se permita un tiempo -no demasiado tiempo obviamente- para que el Secretario General presente sus recomendaciones al Consejo sobre la base de estas discusiones", afirmó Arnault.



El jefe de la misión de la ONU también aseguró ante el Consejo que "en el país, el clamor por la continua suspensión de la acción militar ha sido unánime, a pesar de las imperfecciones del alto al fuego. Organizaciones sociales, miembros de la academia, sector privado y las autoridades locales de diferentes regiones han pedido que se mantenga el alto al fuego".



No obstante, las partes no lograron extender el cese bilateral antes de que este terminara y en la mañana de este miércoles el Eln retomó acciones ofensivas contra las infraestructura petrolera del país y la Fuerza Pública en Arauca y Casanare.



"Esperamos que se logre concertar un nuevo acuerdo de cese al fuego en los próximos días con el Eln. El pueblo colombiano sabe más que nadie que la paz es preciosa pero frágil", dijo la representante de Estados Unidos.



Por su parte, Olof Skoog, el embajador de Suecia, señaló: “Lamentamos que el Eln haya reiniciado sus ataques. Suecia como miembro del grupo de países de acompañamiento brindará apoyo en lo posible".

REDACCIÓN PAZ