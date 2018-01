‘Sin cese con el Eln es difícil que la sociedad crea en los diálogos’

Unos 200 intelectuales, académicos y empresarios pidieron en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y a Nicolás Rodríguez, ‘Gabino’, jefe del Eln, que el cese del fuego bilateral pactado en los diálogos de Quito (Ecuador) se prorrogue más allá del 9 de enero. Eso mismo pidieron este jueves a las partes 186 organizaciones sociales.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y uno de los firmantes de la misiva, dice en diálogo con EL TIEMPO que si no se prorroga el cese, es difícil que la sociedad crea en estas negociaciones.



¿Por qué es importante un cese bilateral durante los diálogos?



Porque después de haberse experimentado casi 100 días de cese, las comunidades lo reclaman. Si no se prorroga el cese, el escepticismo de la gente frente a los diálogos se va multiplicar.



¿Sin cese se desmotivaría la participación de la sociedad en la mesa?



El ruido de las balas dificulta que se vinculen empresarios, la academia y el sector urbano para hacer propuestas. Muchos empresarios dicen que no tiene sentido ir a una mesa cuando, pasado mañana, uno de ellos puede estar incluido en una lista de secuestro o un líder social de Chocó no sabe qué le pueda pasar.

Si no se prorroga el cese, el escepticismo de la gente frente a los diálogos se va multiplicar FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que el Eln es el que menos le apuesta a mantener el cese?



Creo que estamos escuchando unas frases del Eln que forman parte de un juego de negociación, un juego peligroso. Es mucho mejor para las partes y la sociedad prolongar unas semanas más el cese y entonces hablar para pactar uno más largo.



¿Por qué sería necesario mantener el cese actual unas semanas?



No forma parte de la carta, pero es una propuesta de otros sectores que hemos acompañado. Si las partes no pueden anunciar ya una prolongación del cese hasta julio de este año, deberían prolongar el actual unas semanas y aprovechar ese tiempo para mejorar el esquema al que le tienen reparos.



¿Por qué dicen ustedes que la no renovación del cese podría darles “pretextos a los enemigos de la paz”?



Ya se han escuchado críticas desde los extremos. Hay unos que dicen que el fracaso de la búsqueda de un cese del fuego es un fracaso de la negociación y que se debería considerar la suspensión de la mesa de Quito. Otros dicen que el Gobierno no cumple con la protección de los líderes sociales en el cese del fuego y que, entonces, lo mejor es esperar otro gobierno para dialogar. Sin cese, ambas posturas extremas se ven favorecidas.

REDACCIÓN PAZ

redaccionpaz@eltiempo.com