Nueva burbuja de incertidumbre envuelve el juzgamiento de militares

En una burbuja de incertidumbre sigue la posibilidad de que los militares señalados de delitos graves con ocasión del conflicto armado sean juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aunque el Congreso de la República extendió una especie de ‘salvoconducto’ para que los militares que quieran se sometan a un “procedimiento especial y diferenciado”, que podría terminar en una sala especial para ellos, no antes de 18 meses, que a juicio de algunos sectores políticos como el uribismo, les daría más garantías, hoy muchos sectores políticos advirtieron que esa pretensión podría fracasar.



Lo aprobado dice que “mientras (los militares) mantengan los compromisos de sometimiento a la JEP, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de la presente ley”. O sea que podrían esperar para someterse a la nueva sala, sin el temor de que la justicia les vaya a llegar por otro lado.



Pero la incertidumbre ha aumentado, porque por un lado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha advertido que muy seguramente va a demandar el artículo que abre espacio para la creación de esa sala especial para militares. De hecho, el gobierno Santos confía en poder precipitar un pronunciamiento de la Corte Constitucional que deje sin piso esa parte de la ley.

El excandidato presidencial, Gustavo Petro, ha recogido el argumento de que al no concurrir de inmediato los militares a la JEP, dejarán espacio para que la Corte Penal Internacional (CPI) asuma el conocimiento de sus actos penales.



El Ministerio de Defensa fue muy explícito en asegurar que si los militares no van pronto a la JEP y se ponen a esperar la sala propuesta por los uribistas, corren el riesgo de que la justicia ordinaria aborde sus casos y los lleve a prisión.



“Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP esperando las inciertas reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados y si fuere el caso, imputados, por la Fiscalía General de la Nación y juzgados por la Justicia Ordinaria sin posibilidad de acceder a los beneficios de la justicia transicional", dice la declaración del Ministerio de Defensa, lo cual en principio contradice lo aprobado en la ley.



Los senadores Roy Barreras (de ‘la U), ponente de la ley, aseguró que el artículo que impuso el uribismo con sus nuevas mayorías es “inconstitucional”.

Quienes no se sometan voluntariamente a la JEP esperando las inciertas reformas que puedan darse en los próximos 18 meses, continuarán siendo investigados por la Fiscalía

Iván Cepeda, del Polo, defensor a ultranza del proceso de paz, aseguró que “en conjunto con organizaciones de víctimas, sociales y con el apoyo de otros congresistas” ya está “preparando la demanda por inconstitucionalidad” de ese artículo.



Con todas estas afirmaciones, unas en contra y otras a favor, la ley que pretendía poner punto final a la confrontación política entre el uribismo (que pretende introducir cambios a lo pactado con las Farc) y los defensores del acuerdo de paz (que alegan la imposibilidad jurídica para modificarlo) queda en una zona gris que podría ofrecer dudas a los militares que tienen procesos penales por supuestos delitos cometidos con ocasión del conflicto.



POLÍTICA

