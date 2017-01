'Farc no pueden seguir tomando del pelo con el tema de los menores'

El jefe negociador del Gobierno para los diálogos de La Habana, Humberto de la Calle, reprochó la no salida de los menores que se encuentran en las filas de las Farc, compromiso adquirido por la guerrilla desde mayo del 2016.

“(Las Farc) no pueden seguir tomando el pelo con el tema de los menores. La guerrilla tiene que entender que entró en una fase distinta y que eso implica responsabilidad”, dijo De la Calle, este martes, en un foro en el Club El Nogal.

“Lo que se trata es de cumplir, me parece que no hay excusa para no hacerlo… Me parece que ha habido anuncios parciales y yo creo que ese es un tema que a estas alturas del proceso de paz debemos cancelar como discusión pública”, agregó. (Además: Preocupación en el Gobierno por futuro de implementación del acuerdo)

La semana pasada, el jefe guerrillero 'Pastor Alape' (Félix Antonio Muñoz) se comprometió a reiniciar la salida de los menores, pero criticó al gobierno por no dar a conocer “la suerte” de los primeros 13 que salieron de la guerrilla a finales del año pasado.

El caso de Simón Trinidad

De la Calle también se refirió al no indulto del jefe guerrillero 'Simón Trinidad' (Ricardo Palmera), por parte del expresidente Barack Obama. Palmera cumple una pena de 60 años de cárcel por el secuestro de tres norteamericanos: Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell.

“Siempre dijimos que ese era un tema de Estados Unidos, y no solo de su gobierno, sino también de la rama judicial. Nosotros cumplimos con presentar el tema al gobierno americano, en repetidas ocasiones. En repetidas ocasiones planteamos, en aras de la paz, el interés de las Farc. Pero sería absurdo creer que dependía del gobierno colombiano una decisión del gobierno americano”, indicó el jefe negociador. (Lea también: 'Guerrillero 'Simón Trinidad' permanecerá en una prisión de Colorado')

Por su parte, el jefe guerrillero Iván Márquez (Luciano Marín) había señalado este fin de semana que el gobierno “los engañó” y que el ex secretario de Estado, Jhon Kerry, “los ilusionó”. Con Kerry se reunieron en La Habana, durante la fase final de las negociaciones.

“Siempre nos dijeron que estaban tratando el caso con EE. UU. pero hace poco el presidente confesó que no habían movido un dedo. Mal hecho”, dijo en su momento Márquez.

UNIDAD DE PAZ