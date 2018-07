Hombres armados quemaron camioneta de equipo de desminado humanitario

Este miércoles a las 2:30 de la tarde, en el municipio de Uribe, Meta, un grupo de 15 hombres armados y uniformados detuvieron a un equipo de 4 personas de la organización Civil de desminado humanitario The Halo Trust que trabajaba en la zona.



Los agresores, que portaban armas largas, manifestaron pertenecer a las disidencias del frente 40 de las Farc al mando de alias "Calarcá" y obligaron al personal de desminado a abandonar el vehículo en que se movilizaban para luego incendiarlo.



Antes de dejar ir a los desminadores del equipo de The Halo Trust, los atacantes les informaron que no querían la presencia de los equipos de desminado en los municipios de Uribe y Mesetas.

Sergio Bueno Aguirre, Director de Descontamina Colombia, rechazó este tipo de acciones e informó al Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápida del Ejército en el Departamento sobre el ataque para que se tomen las medidas del caso y se establezca un protocolo de seguridad para el equipo de desminado.



Sin embargo, tras el ataque las operaciones de desminado humanitario en esa zona del país quedaron suspendidas.

Actualmente, se desarrollan actividades de desminado en 129 municipios de 29 departamentos. El Meta es el departamento en que se estima que hay mayor número de minas antipersona. En cerca de 8'489.023 metros cuadrados existen sospechas de contaminación por minas antipersona.

REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO