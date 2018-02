¿Habrá curules de paz tras la caída de tutela que las revivía?

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dejó sin efecto la tutela que obligaba a crear las 16 curules de paz, es apenas un paso para estos nuevos escaños.



Las 16 curules de paz fueron fruto del acuerdo entre el Gobierno y las Farc y su destinación es para zonas en las cuales el conflicto ha sido más intenso, al igual que el abandono estatal.



Su creación se da mediante una reforma a la Constitución cuya aprobación es algo que están definiendo hoy los tribunales de justicia con tres recursos.

Este martes, el Tribunal Superior de Cundinamarca dejó sin efecto una tutela que obligaba a crear las curules, pese a que la Mesa Directiva del Senado ha insistido en que el proyecto no logró la votación requerida y que, por lo tanto, está archivado.



Según expertos en temas del Congreso, en el caso de esta tutela el único recurso que le quedaría sería que la Procuraduría o el mismo Tribunal le pidan a la Corte Constitucional que la revisen.



Este acto, no obstante, es excepcional y requiere que la tutela tenga un alto impacto en la vida del país.



Los otros dos recursos para la aprobación del proyecto que crea estas curules están en manos del Consejo de Estado y son una impugnación a una acción de cumplimiento y una acción de nulidad.



La existencia de las mismas le da a pensar a expertos que el tema no se resolverá de manera rápida.



En cuanto a los tiempos, el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, ha sido claro en que estos escaños no se alcanzarán a elegir en las elecciones del próximo 11 de marzo, como era la idea original.



Para buscar una salida al tema, una comisión de varios partidos políticos está trabajando en un proyecto de reforma constitucional que habilitaría esas curules, pero para las víctimas del conflicto.



EL TIEMPO supo que una de las ideas que se abre paso es presentar esta iniciativa el próximo 16 de marzo, cuando el Congreso regresa a sus labores ordinarias y, mediante un acuerdo político, lograr su aprobación antes de finalizar el año.



Una vez aprobada esta iniciativa, se procedería a elegir a quienes ocuparían esas curules, lo cual, según lo que se ha hablado, sería hecho exclusivamente por los afectados por el conflicto.



Esta idea, sin embargo, sigue siendo estudiada por las colectividades.



