'Acto de perdón de las Farc no será en el club El Nogal'

El acto público de perdón a las víctimas del club El Nogal, que las Farc se comprometieron a realizar, no se se llevará a cabo en ese sitio.

Así lo confirmó este jueves, en diálogo con EL TIEMPO, la representante de las víctimas de este atentato, Bertha Lucía Fríes, quien gestionó el compromiso con el grupo guerrillero.



“Se piensa que llevar a las Farc al club es como un sacrilegio, no, no se va a hacer allí. El acto será en Bogotá”, aseguró Fríes.



Además para el reconocimiento las víctimas están pidiendo la presencia del Papa que estará en el país del 6 al 10 de septiembre. “Ese acto no sabemos cómo será, pero estamos pidiendo la presencia del Santo Padre”.



En el atentado al club El Nogal, ocurrido el 7 de febrero de 2003, 36 personas perdieron la vida y otras 198 resultaron heridas.



“Queremos que nos digan la verdad”, es el mensaje que Fríes extiende en representación de las víctimas. Aseguró que el que las Farc vayan como “testigos nos ayudarán a destrabar los procesos”.