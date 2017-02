Los últimos 2.000 guerrilleros ya se mueven hacia las zonas de desarme

Si no se presentan contratiempos de logística o, incluso, de clima, la histórica operación de traslado de guerrilleros, que se realiza por trochas y ríos, quedará concluida a más tardar el miércoles, cuando se espera termine la movilización de los últimos 2.000 hombres de las Farc que faltan por llegar a las zonas de desarme.



Concluido este enorme “trasteo”, como lo ha llamado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las Farc estarán agrupadas en su totalidad en 26 zonas, y con esto habrán dado el primer paso para su reincorporación a la vida civil.



En la madrugada del martes, 4.329 guerrilleros se trasladaron por 17 rutas de las 36 diseñadas por el mecanismo de verificación del cese del fuego, que coordina Naciones Unidas, hacia las zonas de desarme.



La movilización, sin precedentes, debió terminar el martes ; sin embargo, el Gobierno extendió el plazo hasta a más tardar mañana, cuando espera que los últimos guerrilleros estén llegando a los sitios de desarme, con lo que se completará la cifra global de 6.300, sin contar los milicianos, que también harán su tránsito a la legalidad y deben registrarse.



Entre los que se desplazarán este miércoles están unos 300 guerrilleros que se trasladarán desde el sitio La Ye, en la vereda Las Marimondas, hacia Pondores, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, sur de La Guajira.



Junto con estos excombatientes irá ‘Iván Márquez’ (Luciano Marín), quien encabezó la delegación de las Farc en la mesa de diálogo en La Habana. “Nuestra dirección máxima del secretariado firmó un compromiso donde se estipula que hoy, nuestras estructuras a nivel de todo el territorio nacional se trasladan hacia las zonas veredales y puntos transitorios; y en honor de esa palabra, vamos a cumplir”, dijo Alirio Córdoba, de la dirección del bloque ‘Martín Caballero’.

‘Catatumbo’ ya arribó

Entre los grupos guerrilleros que llegaron ayer a las zonas de desarme están los frentes del bloque Occidental, al mando de ‘Pablo Catatumbo’ (Jorge Torres Victoria), quizás el primer miembro del secretariado en ubicarse en una zona de desarme.





Foto: Efe

‘Catatumbo’ arribó a la zona veredal de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca, y se quejó de que “no hay nada construido”. Cerca de 250 hombres y mujeres de la guerrilla, de los frentes ‘Fernando Benavides’, urbano ‘Manuel Cepeda Vargas’ y el 30 llegaron junto a él.



“Tenemos garantizada agua potable, suficiente para el número de personas que llegan; servicios sanitarios, cocina con estufa industrial; carpas de emergencia –mientras se construyen los alojamientos– y kits con frazada y colchonetas, entre otros elementos”, indicó Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).



El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dio un parte positivo de los desplazamientos de la tropa guerrillera, que, por el trabajo logístico que ha representado esta operación, no han sido fáciles.



“Es una enorme operación; esto no es fácil, pero está saliendo muy bien. Es un verdadero trasteo, y lo más importante es que todo este movimiento está en marcha, y no hemos tenido un solo incidente grave, no hemos tenido un solo caso de un miembro de las Farc que no se quiera mover”, aseguró Jaramillo.



Córdoba reportó que para el traslado de la guerrillerada ha sido necesario contratar 450 camionetas cuatro por cuatro, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60 chivas, 80 lanchas, 35 mulas de carga, 10 tractores y más de 15.000 raciones de alimentos. El trasporte también incluye el traslado de armamento, con condiciones de seguridad y bajo la veeduría de Naciones Unidas; de víveres y pertenencias. Se ha visto llegar a guerrilleros cargando costales en sus espaldas que superan su propio tamaño.



Los gobernadores de 14 departamentos y de los 25 municipios donde están ubicadas las zonas han estado al tanto de los movimientos. “Tenemos una aplicación móvil para contarles minuto a minuto lo que está ocurriendo”, dijo Carlos Correa, alto consejero para las regiones.

Quejas porque aún no hay infraestructura

El martes, al llegar a la zona de desarme de La Elvira, en el municipio de Buenos Aires, en Cauca, el comandante ‘Pablo Catatumbo’ se quejó de que el lugar no cuenta con la infraestructura para albergar a los cerca de 500 guerrilleros que deben recibir en ese sitio. “Llegamos a la zona campamentaria, pero no hay nada construido. Estamos esperando presencia del Gobierno”, escribió ‘Catatumbo’ en Twitter.



Allí, de acuerdo con ‘Catatumbo’, lo único construido es una casa inconclusa, con techado de zinc. En el sitio se encuentran maquinaria pesada de las Fuerzas Militares y los materiales de construcción que el Gobierno ha llevado para que, tal como acordaron, los guerrilleros ayuden en la construcción de sus campamentos. En esa tarea se vincularán 54 guerrilleros.



Otro guerrillero que también se quejó fue Alirio Córdoba, de la dirección del bloque ‘Martín Caballero’, quien dijo que hoy se desplazarán hacia la zona de Pondores, en Fonseca, aunque “aún no se encuentran las condiciones dadas”. En su opinión, solo está hecho el 10 por ciento.

PROCESO DE PAZ