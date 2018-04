'No hay dudas sobre transparencia en manejo de recursos para la paz'

En un comunicado de prensa de siete puntos, el Comité Directivo de Colombia Sostenible, acaba de responder a la carta revelada por EL TIEMPO en la que los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia piden explicaciones por la salida de la funcionaria Marcela Huertas Figueroa y por el manejo que se les viene dando a los recursos que sus países donaron para el posconflicto y que ascienden a más de 200 millones de dólares.

Según el comunicado, suscrito por el Gobierno y por los propios embajadores, cuando estos pidieron mayor transparencia se referían a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de Colombia Sostenible, una de las seis subcuentas de la gran chequera de paz reunida en el llamado Fondo Colombia en Paz.



Según dicen, esa información quedará disponible a partir de este mes en la página www.posconflicto.gov.co.



"El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del Comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos", dice el comunicado.



En cuanto a la salida de Huertas, tan solo anotan que se "tomó la decisión de no renovar el contrato" y que el nuevo proceso de selección de coordinador de la Unidad Técnica de Colombia Sostenible, se está realizando con rigurosidad y bajo los principios de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Este es el comunicado:



1. Colombia Sostenible tiene como objetivo apoyar proyectos y programas encaminados a maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz en Colombia, principalmente en los territorios donde confluyen la incidencia del conflicto armado, las áreas estratégicas para el desarrollo rural sostenible y la conservación del medio ambiente.



2. Las 13 líneas de inversión de Colombia Sostenible se adelantan conforme al Plan Operativo Anual - POA. Las iniciativas que se financiarán se encuentran en su fase de formulación y serán ejecutadas a través de convocatorias.



3. La manera en que opera la comunicación en las diferentes instancias de gobernanza de Colombia Sostenible se basa en un constante diálogo abierto y enfocado en soluciones concretas. Ejemplo de lo anterior son las comunicaciones escritas enviadas por los embajadores de los tres países donantes de Colombia Sostenible. (Anexo).



4. El pasado 20 de marzo se realizó una reunión del Comité Directivo de Colombia Sostenible como respuesta a la comunicación enviada del 2 de marzo enviada.



5. Se aclara que cuando se pide mayor transparencia, se hace referencia a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de Colombia Sostenible, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co a partir del mes en curso. El contenido de las comunicaciones enviadas entre los miembros del Comité no se puede interpretar como dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos.



6. Sobre la Coordinación de la Unidad Técnica (UTC) de Colombia Sostenible, el Gobierno Nacional tomó la decisión de no renovar este contrato, que tenía vigencia hasta el pasado 20 de marzo. El nuevo proceso de selección del nuevo coordinador o coordinadora de la UTC, se está realizando con la mayor rigurosidad bajo los principios de contratación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo de Colombia Sostenible.



7. Colombia Sostenible es un mecanismo para garantizar un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, para esto, se trabaja en procesos sólidos que permanezcan en el tiempo y que contribuyan a la consolidación de la paz territorial y a la conservación y protección de los recursos naturales.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com