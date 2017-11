Gobierno califica de injusto pronunciamiento de ONU sobre el proceso

Este martes, el Gobierno Nacional rechazó las declaraciones del Jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, sobre un balance del proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc, en donde alertan la salida de una gran parte de sus miembros de los puntos de los Espacios Territoriales para la Capacitación y la Reincorporación.

El Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, calificó los señalamientos de “sorprendentes” y agregó que estas reservas deben plantearse por los canales diplomáticos.



“Estamos sorprendidos con las declaraciones del señor Arnault. Para plantear la clase de reservas que el propone existen los canales diplomáticos y veo que no fueron suficientes. Esto siembra la sensación de que hay una especie de diáspora de excombatientes de las Farc en los Espacios Territoriales. La ONU sabe que desde el 15 de Agosto los miembros de las Farc tienen derecho a salir de esas zonas”, afirmó Rivera.



Por otro lado, el alto funcionario indicó que las declaraciones de Arnault no reconocen “el ciclo político electoral” que está viviendo el país y “la necesidad de que ellos no terminen atrapados en la dinámica electoral, en la que un actor político, que coincide con ser una de las partes de este acuerdo de paz, tiene todos los incentivos en destacar todo lo que falta y no reconocer nada de lo que se ha hecho”.

Y agregó que hay retos con algunas comunidades en “temas puntuales de reincorporación”.



“Somos prudentes en la relación con las Farc y no vamos a entrar al circo de recriminaciones y de señalamientos. Entendemos que para ellos (las Farc) han sido difíciles temas como preparar los proyectos productivos y postularlos para que el Gobierno pueda aprobarlos adecuadamente. Hemos contratado expertos para apoyar los Espacios Territoriales y eso es normal, hace parte de la dinámica de un proceso que es complejo. Hay que seguir trabajando en esto”, indicó.



Para finalizar, Rivera dijo que “es injusto con miles de ex combatientes de las Farc que están cumpliendo con este proceso, que se están educando y que le están apostando realmente a la legalidad, que quede ese tufillo de duda de que se fueron a la disidencia”.

