Restrepo pide al Eln que nombre un delegado de Chocó en la mesa 

Este martes, Juan Camilo Restrepo, el jefe negociador del Gobierno para los diálogos con el Eln, dijo que es importante que esa guerrilla tenga representación en la mesa de Quito de todos sus frentes, incluido el de Chocó, para que los acuerdos a los que se lleguen, como el del cese del fuego bilateral y temporal alcanzado este lunes, tengan éxito.

“El caso de Chocó es quizá el más importante. Hemos hecho solicitudes para que se acredite en la mesa de Quito un representante del frente de Chocó", dijo Restrepo, ante las inquietudes sobre la unidad del Eln para respetar que suspendan el secuestro, el reclutamiento y la voladura de oleoductos.



Mientras eso sucede, añadió Restrepo, la delegación de paz del Eln “hará visitas pedagógicas para explicarles a los jefes regionales qué fue lo que firmaron” sobre este cese del fuego, en los próximos días y antes del primero de octubre cuando empieza a marchar este acuerdo, cuyo “objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población”.



Esta pedagogía a los frentes del Eln tiene el fin, a juicio del jefe negociador del Gobierno, de “que puedan convencerlos, explicarles y que algunos de estos jefes díscolos que puede haber, entiendan el proceso". En todo caso, aclaró que no se trata de hacer política con armas, porque no van a hablar con las comunidades civiles sino con sus tropas.



"El Eln es más bien una federación de frentes, los que están en Quito dicen tener las capacidades negociadoras de todo el Eln para comprometerlo y por eso han firmado este acuerdo. Eso no quiere decir que no haya que tomar precauciones para que haya la mayor representatividad de los frentes en Quito”, agregó Restrepo.



De igual forma el jefe negociador oficial señaló que “ en el espíritu del acuerdo está la suspensión de secuestros de nacionales y extranjeros durante los cuatro meses largos. Naturalmente el espíritu que informa ese acuerdo es que también deben facilitar la liberación de los que tengan secuestrados. El señor Beltrán (jefe negociador del Eln en Quito) en declaraciones así lo dijo. De manera que veremos caso por caso cómo agilizar la liberación de los secuestrados que aún tengan en su poder”.



El Gobierno ya habló con el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre el mecanismo previsto de verificación del cese del fuego con el Eln, en el que la idea es que los observadores que ya están en terreno y que han ayudado con éxito en el monitoreo del cese con las Farc, participen. A juicio de Restrepo, de esta manera no hay necesidad de que lleguen nuevos observadores.



Para Restrepo, el cese del fuego bilateral alcanzado con el Eln puede “jalonar” los demás puntos de la agenda de negociación pactada el 30 de marzo del 2016 con esa guerrilla comandada por ‘Gabino’. También habló de la posibilidad de que se extienda en enero, cuando culminaría el cese, con ese fin y el de ir desescalando el conflicto mientras se llega a un eventual acuerdo final de paz.



