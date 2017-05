Gobierno espera que el Eln 'no se quede atrás' en negociación de paz

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, celebró este jueves la reunión que sostuvieron en Cuba las cúpulas de las Farc y el Eln y dijo esperar que esta última guerrilla, que desde febrero pasado mantiene diálogos con el Gobierno en Quito, no se "quede atrás" en las negociaciones.



Las Farc y el Eln, las dos principales guerrillas de Colombia, expresaron su voluntad

de "sumar fuerzas" para lograr una paz completa en el país, al término de tres días

de reuniones.



La cita fue encabezada por líder del Eln, Nicolás Rodríguez, 'Gabino', y el jefe

de las Farc, Rodrigo Londoño, 'Timochenko'.

"Eso es muy positivo porque qué hemos dicho nosotros siempre: hay un solo proceso de paz, hay un solo fin del conflicto, pueden haber diferentes mesas, lo reconoció muy bien 'Timochenko', está mucho más avanzada, está terminada la mesa con las Farc", declaró Jaramillo a periodistas.



El funcionario admitió que aunque "la mesa con el Eln está en otro lugar", indicó que en la medida en que se comparta el esquema de que todos son parte de un mismo proceso para terminar con el conflicto colombiano es "tanto mejor, porque de eso se trata".



Jaramillo admitió que "en sentido estricto" ya no es posible unificar las mesas

de diálogo de las Farc y el Eln, ya que con la primera guerrilla se terminó, pero destacó que "en la implementación de los acuerdos con las Farc hay unas enormes oportunidades para todos".



"¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Que no se nos quede atrás el Eln", añadió Jaramillo. El funcionario detalló que están en el país "los miembros del comité

de selección escogidos por las Naciones Unidas, por la Corte Suprema, por la Corte Europea de derechos humanos y otros trabajando en la selección no solamente

de los magistrados de la JEP (jurisdicción especial de paz)" y de la comisión de la verdad.



Sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, una de las instancias reglamentadas del sistema de justicia acordado con las Farc, Jaramillo señaló que "sería trágico que se ponga en marcha" como está previsto como parte de los acuerdos de paz "sin que estuviera metido el Eln".



En ese sentido, opinó que se debe "alentar al Eln, decirle: 'hombre, aquí de lo que se trata es de construir paz en los territorios con la gente'".



EFE