Así está el enredo con los candidatos de Farc al Congreso

El objetivo final del acuerdo de paz con las Farc no era otro que sacar a ese grupo de la guerra y llevarlo a la política, pero eso se está enredando.



Es más, si las inscripciones para los candidatos a Congreso fueran hoy, los aspirantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) definitivamente no lo podrían hacer, pues entre los organismos encargados de esa tarea no hay claridad jurídica alrededor del asunto.

Todo esto se debe a la preocupación que surgió el viernes pasado en una reunión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales –de la que forman parte la Procuraduría, la Fiscalía, la Registraduría y el Consejo de Estado, entre otros–, en la que sus miembros consideraron que los exguerrilleros están inhabilitados hoy para llegar al Congreso.



Se trata de una discusión política y jurídica en la que, como en casi todo lo del proceso de paz, hay opiniones divididas.



Por un lado, hay quienes dicen que el artículo 179 de la Constitución –vigente– es claro al señalar que “no podrán ser congresistas quienes hayan sido condenados, en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos”.



Y por el otro, están quienes consideran que el artículo transitorio 20 del acto legislativo 01 del 2017 deja este asunto resuelto y les levanta las inhabilidades. “La imposición de cualquier sanción en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”, dice esa parte de la norma.



Esta polémica comenzó el viernes, justo dos días después de que la Farc dio a conocer quiénes serán sus candidatos para el Congreso, e incluso, oficializó a Timoleón Jiménez como su fórmula presidencial.



Y es un hecho que el tema sí da para discusión, pues los candidatos que reveló esta semana el partido Farc, entre ellos Iván Márquez, cabeza de la lista para Senado, han tenido líos con la justicia. Buena parte de ellos, incluso, ya han sido condenados. Solo Márquez, tiene 45 procesos.

Inhabilidades

Por supuesto que quienes concuerdan con esta tesis, como el fiscal Néstor Humberto Martínez, no solo se basan en el artículo 179, sino que incluso reseñan el 122, también de la Constitución.



En este se establece que “no podrán ser inscritos a cargos de elección popular” quienes “hayan sido condenados en cualquier tiempo” por delitos relacionados con la “pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico”. Y prácticamente toda la cúpula de Farc tiene condenas.



Por eso, quienes consideran que la inhabilidad existe, estiman que los ex-Farc que resulten elegidos, que mínimo serán 10, pues tienen derecho a cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara, quedarían incursos en causal de pérdida de investidura o de nulidad electoral.



Además, aseguran que las amnistías que la JEP plantea solo excluyen la pena, es decir, suspenden la condena del exguerrillero, pero no les quitan la inhabilidad contemplada en el artículo 179.



Pero, en cambio, en el Gobierno no es que el asunto los trasnoche. Es más, EL TIEMPO supo que altos funcionarios de la Casa de Nariño consideran esto una “leguleyada”.



De todas maneras, la apuesta fuerte del Gobierno, para superar este ‘impasse’, está en la Corte Constitucional. Ese tribunal debe pronunciarse muy pronto sobre la exequibilidad del acto legislativo 01 del 2017, y espera que ahí se aclare el asunto. Que los magistrados reiteren que los exguerrilleros quedan sin esa inhabilidad.



Esto, además, se respalda en el hecho de que este martes la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales le va a enviar a la Corte una carta en la que la exhorta a pronunciarse sobre el asunto.



Paralelo a esto, el Ejecutivo también tiene previsto incluir en algunos de los proyectos que tramita en el Congreso, que puede ser la reforma política, un artículo aclaratorio sobre el alcance del artículo transitorio 20.



Mientras se da todo este debate, en la Registraduría no tienen todavía claro qué hacer si el 11 de noviembre, cuando empiezan las inscripciones para Congreso, llega la gente de Farc a inscribirse. Como están hoy las cosas, no saben qué les puede pasar si lo hacen o si no lo hacen.

Entrevista

Juan Carlos Galindo, el registrador nacional, habla sobre el debate que se abrió en torno a la inscripción de los candidatos de la Farc.



¿Se podrán inscribir los candidatos de la Farc?



Hay una dificultad. Cuando alguien se va a inscribir, debe aportar el certificado de antecedentes disciplinarios, pero hay personas de grupos desmovilizados que han manifestado su intención de querer ser candidatos, pero en su certificado les figura una suspensión de derechos políticos. Incluso, pueden tener condenas penales.



¿Ante eso qué van a hacer?



Tenemos esa dificultad de cómo vamos a actuar, si aceptamos la inscripción en esas condiciones con todos los riesgos que ello tiene, o no. Y si no lo hacemos, hay otro tipo penal que está en la ley y que consiste en denegación de la inscripción.



¿Todavía no está claro cómo actuarán?



Estamos en un acuartelamiento de primer grado para analizar jurídicamente cuál va a ser la postura de la Registraduría frente a esas solicitudes de inscripciones de candidaturas en esas condiciones.



