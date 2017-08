Bienes de las Farc solo se utilizarán para reparar a las víctimas

Por medio de un decreto, el Gobierno creó este jueves la Comisión Intersectorial de Recepción, Verificación y Entrega de los bienes de las Farc al futuro fondo para la reparación de las víctimas.

El anuncio se dio en medio de la polémica despertada por la Fiscalía, que calificó el inventario de bienes de las Farc como “inútil e improcedente”.



En el mismo decreto, el Gobierno le pidió a la exguerrilla que conforme una delegación para entregar sus activos y bienes a la comisión, de la que formarán parte, además de los ministerios del Interior y de Defensa, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Agustín Codazzi y la Oficina del Comisionado para la Paz. Pero, también, la Fiscalía y la Procuraduría.



Entre las funciones de esta comisión está la de verificar la concordancia entre la descripción de cada bien en el inventario y su condición física, evaluar las condiciones jurídicas, administrativas y técnicas de cada uno de los activos incluidos en el inventario y entregar para custodia los bienes verificados, procurando su conservación e integridad.



Uno de los cuestionamientos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es que en el listado de las Farc solo se dan nombres de algunos predios, pero no se establece dónde están.



“El documento entregado se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados, lo cual debería ser enmendado a la brevedad”, dijo el Fiscal el miércoles.



Por eso, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, insistió en que las Farc hagan la entrega física de los bienes.



“Para efectos de la entrega material, las Farc deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso”, reza el decreto.



A través de esta norma, según Rivera, la administración del patrimonio autónomo al que ingresarán los bienes de las Farc correrá por cuenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), responsable de los bienes incautados a la mafia. El decreto parece poner fin a un debate de varios meses sobre el destino que tendrán los recursos provenientes de los bienes de las Farc. “Queda claro que los bienes y activos de las Farc no se utilizarán para su reincorporación, sino para la reparación de las víctimas”, insistió Rivera.



Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, fue contundente al señalar que los bienes que no hayan sido inventariados y se descubran “implicarán una sanción y una remisión a la justicia ordinaria de los integrantes de las Farc”.



Esto significa que los implicados en el ocultamiento de bienes de las Farc perderían los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo el ministro que cualquier bien que no haya sido relacionado en el listado entregado podrá ser objeto de la extinción de dominio.Según las Farc, para transparencia del debate, este viernes divulgarán la lista total de bienes entregados.

‘Si mienten, perderán beneficios’

Antonio Aljure, exdecano de Derecho de la Universidad del Rosario, consideró que el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene razón al pedir que haya precisión sobre los bienes de las Farc. “Los bienes tienen que estar identificados jurídicamente para que sirvan. Hay que saber que no estén embargados ni bajo posesión de otra persona. Se debe tener una reunión rápida con las Farc para decirles que mejoren la información que tienen en el listado. Si mienten, perderían los beneficios establecidos en el acuerdo de paz”, dijo.

‘Hoy haremos pública la lista’

Pablo Catatumbo, uno de los jefes de las Farc, señaló que hoy publicarán todo el inventario de sus activos y sustentarán que el informe que entregaron es serio. “Somos una organización seria; si entregamos una lista de bienes, eso es. Nosotros no estamos jugando. Por primera vez en el mundo, una organización como la nuestra hace eso. A los paramilitares no les exigieron eso. Nosotros estamos cumpliendo”, dijo.



En la mañana de hoy se citó a una rueda prensa para dar “las explicaciones correspondientes”.

‘Nos están ofendiendo’

El general (r) Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, indicó que la guerrilla “se está burlando, ofendiendo y agraviando a las víctimas, al pueblo colombiano y a los que participaron en el proceso de negociación”. “Me siento ofendido, no es posible que ellos se burlen. Sabemos que ellos tienen doble discurso, juegan con dos vías y siempre han utilizado la mentira para evitar todo lo que es verdad, justicia y reparación. Esos bienes los tienen en el país y en el exterior. Los cabecillas deberían consolidar inventarios”, señaló.

‘Esperamos que el Estado reaccione’

Ángela Giraldo Cadavid, hermana de Francisco Javier, uno de los once diputados de la Asamblea del Valle asesinados por las Farc en cautiverio, dijo que se “refleja la falta de respeto, poca consideración y valoración de las Farc con las víctimas, reinsertados y población vulnerable de Colombia”.



“Esperamos que el Estado reaccione de manera oportuna, sensata y enérgica, acompañando las investigaciones de la Fiscalía, porque de otra manera, el acuerdo de paz pierde validez y credibilidad”, agregó.



JUSTICIA