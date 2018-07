'Estoy ante la JEP porque en la justicia ordinaria no tengo garantías'

Este martes, se realizó la primera audiencia pública de un general de la república ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



En esa diligencia esta justicia transicional creada en virtud del acuerdo de paz, en particular la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia especializada en los casos de los militates, estudió el sometimiento del general Henry William Torres Escalante a la JEP.



Torres Escalante, quien actualmente está privado de la libertad en la Escuela de Infantería del Cantón Norte de Bogotá, ratificó su compromiso de contribuir a la verdad y presentarse ante los llamados de la justicia de paz, trámite con el cual se suspenden demás procesos que tenga en su contra en otras jurisdicciones.

Este militar ya había suscrito un acta de sometimiento el 21 de julio del año pasado y en esta audiencia ratificó las obligaciones que implica esa declaración y volvió a suscribir un acta con la cual arrancó su caso por el delito de homicidio de persona protegida.



Este general de 55 años, casado y con dos hijos, está relacionado con los asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque, dos campesinos de Aguazul - Casanare, que en el 2007 fueron presentados como bajas en combate contra la insurgencia: los tristemente famosos ‘falsos positivos’.



Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado esos crímenes cuando fue comandante de la Brigada XVI en Casanare, entre diciembre del 2005 y julio del 2007. Y de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.



El caso de Torres Escalante es clave para los oficiales procesados por casos de muertes fuera de combate, pues la Fiscalía tejió la hipótesis de que se le debía aplicar la responsabilidad de mando por ser comandante de la tropa que perpetró los crímenes. No obstante, el militar se ha negado a aceptar esa responsabilidad.



Durante la audiencia se le reconoció personería jurídica a su abogado, Jaime Granados. También estuvo presente en la audiencia la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes y la víctima Angela Torres Valbuena, esposa y madre de los asesinados.



Al procesado Torres Escalante se le informó de todos los casos a los que está vinculado y los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le informaron que será la Sala de Reconocimiento de Verdad la que le corresponda resolver de manera definitiva su situación.



"Estoy ante la JEP porque considero que en la justicia ordinaria no tengo garantías para defenderme. Señalo desde ya mi compromiso de contribuir a la verdad sobre hechos relacionados sobre cualquier muerte, pero eso no implica una confesión. Yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes que se me imputan. Mi sometimiento es para que se practiquen pruebas necesarias para que se sepa la verdad y de ser el caso me perdonen y proceda la reparación", señaló Torres Escalante.



"Quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado con la esperanza de que nunca vuelva a suceder", agregó al referirse a que no se enteró de los hechos por los cuales es vinculado y se los atribuyó a hombres de su comando.



Ante la JEP se han sometido unos 2.159 miembros de la Fuerza Pública, entre estos 2.019 son del Ejército, 34 de la Policía y 16 de la Armada. Unos 965 de ellos se han beneficiado con libertad transitoria, condicional y anticipada.



Los magistrados de la Sala de Definiciones Jurídicas evalúan 92 expediente de la justicia ordinaria, 22 de los cuales llegaron de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO

redaccionpaz@eltiempo.com