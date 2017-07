‘Farc deben responder por los que se llevaron’

Blanca Flórez, presidenta de la asociación Los que hacen falta, que agrupa a familiares de secuestrados por las Farc, afirma que todavía hay 750 personas que fueron retenidas por ese grupo, de las que nunca se volvió a saber nada y por las que esa guerrilla no quiere responder.



Según asegura, si no hay una respuesta sobre qué pasó con esas personas, van a acudir a la Corte Penal Internacional.



También habló de la necesidad de una reparación de ese grupo, al igual que de conocer la verdad.

Para ella, la guerrilla tiene que dar razón por la gente que se llevó, y más por las personas por las que se pagó el rescate y nunca las devolvieron.



¿Cuántos secuestrados están en manos de las Farc?



Entre niños y personas mayores, de acuerdo con nuestras cuentas hay 750.



¿Estamos hablando de 750 personas secuestradas desde hace cuánto?



Hay personas de las que no nos dan razón desde 1999, no obstante todas las exigencias que hemos hecho.



¿Y ya han hablado de esto con las Farc?



En Usme, localidad de Bogotá, logré hablar hace relativamente poco con Carlos Antonio Losada (uno de los jefes de las Farc). Él me respondió que no tienen a ningún secuestrado. Es lo mismo que ya habían dicho cuando estaban en La Habana.

¿Entonces qué pasó con esos secuestrados?



Eso fue lo que le planteamos al procurador, Fernando Carrillo, en una reunión que tuvimos con él. Parece que niegan tenerlos ante el riesgo de que eso les implique ir a la cárcel.



¿Creen que ellos todavía estén vivos?



Nos abriga la esperanza de que todavía los tengan en su poder. Por ejemplo, yo tengo la fe de que mi hijo, quien fue secuestrado por las Farc desde noviembre de 1998, esté vivo, al igual que los demás secuestrados. La esperanza nuestra es que los tengan en sus filas y los tengan convencidos para que no quiera regresar a sus casas.



Y ante todo esto ¿qué van a hacer?



Vamos es a esperar que el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla nos contesten una petición que les hicimos para que nos digan qué pasó con los secuestrados. Incluso estuve en el Senado y les pedí ayuda por que esto no se vaya a quedar así. Yo me pregunto ¿dónde están los niños y todos los secuestrados? Esto no lo podemos dejar en el olvido. Ellos nos tienen que responder, y ojalá sea muy pronto.



¿Qué va a pasar si no les responden, como ha ocurrido hasta ahora?



Si no nos dan razón, pues no nos quedará otro camino que acudir a la Corte Penal Internacional. La guerrilla tiene que dar razón por la gente que se llevó, y más por esas personas que pagaron por la liberación de sus secuestrados y nunca los devolvieron. Esa gente tiene que responder.



¿Ustedes van a pedir una reparación por lo que pasó con sus familiares?



Claro porque, incluso, el Fiscal logró detectar que tienen más de mil millones de dólares, que ellos lo quieren es para utilizar para la política. Nosotros queremos que esa plata sea para reparar a las víctimas. Que la plata de las Farc sea para reparar las víctimas del secuestro. Pero hay algo que nos parece todavía más importante y es que queremos verdad, que a las personas que se llevaron y por las que ahora no quieren dar razón nos las entreguen vivas o muertas. Queremos saber qué pasó con ellas.

Se gradúan 35 excombatientes

La Universidad Javeriana de Cali, Valle del Cauca, graduó el sábado a 19 de 35 exguerrilleros de las Farc de bachilleres; lo otros 16 cursaron el diplomado ‘Gestión en diálogo social, intercultural, planeación territorial y construcción de paz’ durante los últimos cuatro meses, los viernes, sábados y domingos, ocho horas diarias. Alexandra Nariño, la holandesa, estuvo entre los graduados. Pablo Catatumbo, uno de los jefes de las Farc en la ceremonia, dijo que aún quedan miles por titularse.



POLÍTICA