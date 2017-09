Eln, con la tarea de socializar cese del fuego en sus frentes

Con el fin de evitar eventuales violaciones del cese del fuego entre la Fuerza Pública y el Eln, pactado este lunes en los diálogos de paz de Quito, esa guerrilla tiene la responsabilidad de explicar a todos sus frentes cómo operará esta suspensión de enfrentamientos que está prevista entre el primero de octubre y el 12 de enero.

Los miembros de la delegación de paz del Eln “harán visitas pedagógicas para explicarles a los jefes regionales qué fue lo que firmaron” sobre este cese del fuego bilateral y temporal, explicó el martes el jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo.



La idea con esta socialización, que esa guerrilla adelantará en los próximos días y antes del primero de octubre, es que todos los comandantes estén en sintonía con lo pactado, que incluye también “mejorar la situación humanitaria de la población”. Es decir, suspender los secuestros, los ataques a la infraestructura petrolera y la siembra de minas antipersona.

Asimismo, el objetivo es “que algunos de estos jefes díscolos, que puede haber, entiendan el proceso”, agregó Restrepo, quien además afirmó que “el caso de Chocó es el más importante” para esos efectos. De hecho, el pasado fin de semana, ‘Yerson’, el comandante del frente ‘Che Guevara’ del Eln, que opera en ese departamento, le dijo a la agencia Reuters que era “poco optimista” de los diálogos y que ve “difícil” suspender los secuestros, si no se pacta en la mesa otro “mecanismo de financiación para la guerrilla”.



Restrepo dijo que el equipo negociador del Gobierno le ha insistido al Eln que acredite en la mesa de Quito un representante del frente de Chocó. De hecho, el mismo jefe negociador oficial ya lo había hecho públicamente en mayo, cuando apenas las partes llevaban tres meses de negociaciones.



“Es imperioso y urgente que haya un representante del frente en Chocó sentado en la mesa de Quito para que tengamos la certeza de que todo el Eln está negociando, y no solo una parte de este”, dijo en ese momento el jefe negociador oficial.



La cohesión de la guerrilla comandada por ‘Gabino’ se ha puesto en entredicho debido a su estructura federada. Al contrario de las Farc, cuando operaba como guerrilla, la toma de decisiones en el Eln es menos vertical al ser una especie de suma de frentes.



Al respecto, Restrepo dijo el martes que “los que están en Quito dicen tener las capacidades negociadoras de todo el Eln para comprometerlo y por eso han firmado este acuerdo” del cese del fuego. Sin embargo, añadió, “eso no quiere decir que no haya que tomar precauciones para que haya la mayor representatividad de los frentes en Quito”.

La verificación

El Gobierno ya contactó al secretario general de la ONU, António Guterres, para definir cómo se pondrá en marcha el mecanismo de verificación del cese del fuego bilateral y temporal.



Aunque se está formalizando la petición, se tiene previsto que una parte de los observadores internacionales de la ONU que están en el país y que ayudaron en la verificación del cese con las Farc se asigne al mecanismo de verificación del acuerdo de cese del fuego bilateral y transitorio con el Eln.



El organismo internacional contará con el apoyo de la Iglesia católica.



