Siga en vivo el foro 'Justicia para la paz: un reto'

20 de abril 2017 , 08:12 a.m.

Líderes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de sus partidos aliados y de la oposición, examinan esta mañana los retos de la Jurisdicción Especial para la Paz, en desarrollo del foro organizado por EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Oficina de Naciones Unidas en Colombia.

Esta jurisdicción, que ya está en marcha tras la aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso de la República hace dos semanas, es para muchos la esencia del proceso de paz con las Farc, pues tiene como propósito darle seguridad jurídica no solo a los excombatientes de la guerrilla, sino también al proceso mismo.



La justicia para la paz, acordada en La Habana e incorporada a la Constitución colombiana, conocerá de los delitos graves cometidos por los exguerrilleros, pero también de los agentes del Estado y de algunos civiles.



El instrumento jurídico ha sido uno de los puntos más cuestionados por la oposición, especialmente por el partido político del expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD).



La oposición política asegura que la justicia transicional es la “impunidad”, y se ha convertido en su principal caballo de batalla rumbo a la contienda presidencial de 2018.



En la mañana de este jueves, en la Universidad del Rosario, a instancias de EL TIEMPO y este centro docente, varios especialistas analizarán desde el punto académico, pero también político, el curso de esta jurisdicción.



El foro lo abrirá el vicepresidente Óscar Naranjo, encargado de liderar el posconflicto. También estarán dirigentes uribistas y académicos.



El jurista Rodrigo Uprimny, experto en el tema y participante en el encuentro de este jueves, explicó la esencia de la jurisdicción:

¿Cuál es la esencia de la justicia que se les aplicará a los excombatientes?



La Jurisdicción Especial de Paz o JEP es un mecanismo transitorio de justicia transicional, que busca dar un cierre jurídico a nuestra guerra, para lo cual intenta un equilibrio entre la paz negociada, los derechos de las víctimas y el deber del Estado de sancionar atrocidades cometidas en el conflicto.

¿Qué tan importante es esta justicia para el éxito del proceso de paz?



La paz no puede hacerse amnistiando crímenes atroces, pues sería una afrenta a las víctimas y desconocería obligaciones internacionales de Colombia. Sería una paz injusta y frágil. Pero tampoco puede hacerse la paz con las penas ordinarias, pues nadie pacta la paz para irse a la cárcel por 50 años por crímenes como secuestro. Y por ello es necesaria una justicia especial, que es la JEP, que sancione esos crímenes pero con penas alternativas menos severas, a cambio de la paz y de que haya contribuciones exhaustivas a la verdad.



Algunos dicen que el tratamiento para los militares no está acorde con los estándares internacionales...



Está bien que haya también justicia transicional para agentes del Estado que hayan cometido atrocidades, para lograr un tratamiento equilibrado de todos los actores involucrados en el conflicto. Pero hay aspectos problemáticos en la regulación de la justicia transicional de miembros de la Fuerza Pública. El más grave es que se restringió indebidamente la llamada responsabilidad del mando frente a lo establecido en el derecho internacional. Y eso no solo abre espacios de impunidad sino que debilita la solidez jurídica del proceso de paz, pues la Corte Penal Internacional podría intervenir.

Esta es la agenda del foro

