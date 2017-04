Comunicar el campo, uno de los retos del posconflicto

Romper la brecha comunicacional entre el campo, que vivió los años más crueles del conflicto con las Farc, y las ciudades, es uno de los retos que tiene la implementación del acuerdo de paz.

Esa fue la conclusión de los expertos que participaron en el seminario ‘El papel de la comunicación en el desarrollo rural de Colombia’, organizado este miércoles por la Unión Europea en Bogotá.



Wendy Arenas, especialista en desarrollo rural y medioambiente de la Alta Consejería para el Posconflicto, insistió durante el foro en generar confianza en con las comunidades del campo, a través del diálogo directo.



“El diálogo se tiene que complementar con piezas de comunicación para contarles a los centros urbanos lo que está pasando en el campo”, dijo Arenas, quien ve necesario tender un puente entre la periferia y el centro del país.

“La paz no es del Gobierno, es de todos los colombianos”, afirmó la funcionaria, y enfatizó en la necesidad de involucrar a las comunidades indígenas en la

implementación de los programas del posconflicto.



Por su lado, Patrick Colgan, asesor de paz en Irlanda del Norte, destacó la importancia de “los procesos de consulta con las comunidades” en la construcción de la paz en el campo.



“También hay que involucrar y empoderar a los excombatientes y prisioneros”, señaló el irlandés.



Al momento de hacer énfasis en la importancia de la dimensión local que tuvo la implementación del acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998, en Irlanda del Norte, Colgan afirmó que se debe “involucrar tempranamente a las comunidades en las estrategias y decisiones” durante el posconflicto.



“El Gobierno no puede hacerlo todo”, añadió el experto irlandés, y resaltó la importancia de utilizar el deporte y las artes como herramientas de comunicación con las comunidades.



Se trata, dijo, de darles voz a las comunidades que no suelen aparecer en los medios masivos de comunicación.



REDACCIÓN PAZ