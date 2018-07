Escuchar a las víctimas, clave para reconciliación en Boyacá

Tunja fue la ciudad escogida por el Senado de la República para finalizar su gira de Encuentros Regionales por la Reconciliación, en la que visitó 14 departamentos del país para escuchar a las comunidades sobre los avances y retos que cada una de ellas tiene en cuanto a reconciliación.



Los Encuentros por la Reconciliación, organizados por el Senado, con el apoyo de EL TIEMPO, reúnen a víctimas del conflicto, académicos, líderes sociales y funcionarios públicos para hablar sobre la construcción de paz desde los territorios.

Más de 160 personas llegaron al Centro de Convenciones Cámara de Comercio de Tunja para plantear sus inquietudes frente al posconflicto, así como sobre los retos de su región para el próximo Congreso.

Julio López, socio fundador de la Corporación Zoscua, dijo que para que el proceso de reconciliación sea un éxito es necesario “reconocer a las víctimas” y que el Estado ponga atención en lugares donde se ha invisibilizado el conflicto, como en Boyacá.



Según López, durante mucho tiempo, las autoridades han negado que el departamento fuera parte del conflicto colombiano: “Nos hicieron creer que en Boyacá no pasaba nada, pero la realidad es diferente. (…) Incluso el paramilitar ‘Ernesto Báez’ trabajó en la Gobernación de Boyacá”.



Por esta razón, Lyda Pulido, directora del Centro de Estudios para la Paz de la Universidad Santo Tomás, aseguró que “es necesario escuchar a las víctimas en cualquiera de los escenarios que existan. Ellas están con ansias de proponer, desde la experiencia que han tenido, esos procesos que las van a reivindicar y reparar. Por eso es muy importante no desestabilizar este proceso de paz que se logró” con las Farc.



Sin embargo, para lograr una verdadera reparación y no repetición, el Estado debe combatir otros problemas que hacen mucho daño a la ciudadanía.



En palabras de Astrid Castellanos, directora de la Casa de la Mujer de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, “no podemos reconciliarnos con la corrupción, tan palpable actualmente, y toda la injusticia social que recae en los más vulnerables”.



Precisamente respecto a este punto, la secretaria técnica de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas del Congreso de la República, Sandra Ovalle, explicó: “Hemos trabajado desde el Senado, de la mano con las víctimas, y hoy tenemos 1.032 mesas departamentales en cabeza de las víctimas”.



La educación fue otro de los puntos centrales que señalaron los asistentes para lograr en el futuro una verdadera reconciliación en Colombia.



Ovalle explicó que se debe “hacer un replanteamiento de la educación colombiana; a los jóvenes no les importa lo que pasa en el país”, mientras que López aseguró que se debe “reglamentar la Cátedra de la Paz, pensando en las víctimas como protagonistas pedagógicas; desde aquí se fomenta la conciencia y la reconciliación”, y cerró con “un mensaje para los que van a dirigirnos desde la Casa de Nariño: el ser humano debe estar por encima de todo”.



Al encuentro asistió Pamela Lozano, secretaria privada del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien tomó nota de todas las inquietudes que manifestaron los ciudadanos a fin de tramitarlas con la presidencia de la corporación.



TUNJA