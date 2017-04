Farc no descartan quedarse en las zonas veredales después del desarme

Los excombatientes de las Farc se quedarían en las zonas veredales una vez finalice el proceso de dejación de armas.



Aunque no se ha oficializado, la posibilidad la reabrió esta semana ‘Marco Calarcá’, uno de los líderes de la guerrilla, quien además hace parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación.

‘Calarcá’ aseguró que luego del día D+180, cuando culmina el proceso de desarme y las Farc hacen su tránsito a la vida civil, la figura jurídica de zonas veredales y puntos transitorios desaparecerán, pero los reinsertados podrán continuar su vida como civiles en esos lugares. “Parecerán unos pueblos”, dijo.



“Habrá que ponerles otro nombre pero serán los lugares en donde están ya los excombatientes –una vez dejen las armas y sean ciudadanos en igualdad de condiciones–, en donde seguirán desarrollando un proceso de reincorporación en condiciones de civilidad”, afirmó.



Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno no ha oficializado esa posibilidad, pero sí ha dado algunas puntadas al respecto que dejan claro que es algo que puede ocurrir.



Es más, algunas fuentes del Gobierno no descartan la posibilidad de que como parte del proceso de reincorporación de los excombatientes, los más de 7.000 guerrilleros continúen haciendo presencia en las veredas y en las regiones en donde en este momento hacen su tránsito a la legalidad.



“Si es necesario continuar con algunos campamentos, por el proceso de reincorporación, de acuerdo con las directrices del Ministerio del Posconflicto y la Agencia para la Reintegración, el Gobierno sigue pagando los arriendos de los predios”, aseguró Carlos Córdoba gerente de las zonas veredales.



Según ‘Jesús Santrich’, otro de los líderes guerrilleros, el Estado debe además garantizar la reincorporación de los excombatientes con proyectos productivos, que se desarrollarían en las zonas donde hoy hacen presencia –según él– por el arraigo de la guerrilla en esas comunidades.



‘Santrich’ dijo que para el 1.° de junio, que es cuando vence el arrendamiento de las zonas, “el sentido común indica que hay que prolongarlo para terminar el proceso”.



En la misma línea, ‘Calarcá’ aseguró que finalizado el mes de mayo no se puede dejar a la deriva a los guerrilleros y que “no tiene sentido desarrollar esas construcciones para que en menos de tres meses queden abandonadas”.



Por su parte Córdoba manifestó que aunque aún no se ha acordado nada sobre este punto en específico “se hará lo que sea necesario” en cada una de las zonas.



Por ahora, parece muy posible que parte de las Farc, entradas en la vida civil, constituyan su hogar en los sitios donde han estado concentradas, donde entregaron sus armas y con ellas dejaron también su antigua vida en el conflicto.

Reincorporación en esos territorios

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el cronograma para la dejación de armas de las Farc se está cumpliendo estrictamente y se ha reiterado que culminará en el día D+180.



“Ese día desaparecerán las zonas veredales transitorias, pero sin duda alguna se inicia un proceso de reincorporación política y social de los integrantes de las Farc, para lo cual tenemos que evaluar cada una de esas estructuras que se crearon qué utilidad tienen, no solo para la reincorporación de las Farc sino para las comunidades. Tendremos que hacer una evaluación en cada una de las zonas para saber en qué casos se podrá permitir que el proceso de reincorporación se presente en estos mismos territorios”, dijo el Ministro.



