Farc pidió perdón por el asesinato del exgobernador Gaviria

La petición de perdón por parte de las Farc por un crimen ocurrido hace 15 años (cumplidos este sábado) terminó convertido en uno de los hechos más destacados de la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) que sesionó en Cartagena.



Fue el propio presidente Juan Manuel Santos quien, al iniciar el balance del encuentro, anunció que el máximo líder de Farc, Rodrigo Londoño, le había pedido que le permitiera unas palabras para Yolanda Pinto, la directora de la Unidad de Víctimas y viuda del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria.



El gobernador, su asesor Gilberto Echeverri y ocho miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados cuando estaban en poder de las Farc.

“Aprovecho la oportunidad porque fue frente a un hecho que hace mucho rato debíamos haberles pedido perdón a ella y a su familia, frente a un acontecimiento que nunca debió haberse dado”, comenzó Timocheko.

“Nosotros le pedimos la posibilidad de que nos perdone. Nunca justificaremos este tipo de hechos que nada tenían que ver con la confrontación”, señaló Timochenko.



Tras esto, el exjefe guerrillero expresó su “esperanza” de que Yolanda Pinto “en algún momento” los perdone.

Tras esto, el presidente Santos le concedió la palabra a la señora Pinto, quien admitió que 15 años después del asesinato de su esposo todavía el dolor se mantiene intacto.



“Hoy, en este momento tan importante para mi familia y las víctimas, acepto la solicitud de perdón que ustedes me han manifestado”, dijo la funcionaria del Gobierno, no sin antes recordar que el mismo día que sepultó a su esposo dijo perdonar a los victimarios.



Después vino un aplauso cerrado de todos los asistentes, entre los que se encontraban los expresidentes José Mujica, de Uruguay, y Felipe González, de España.



También estaban cinco ministros, altos funcionarios del Gobierno Nacional, embajadores de países amigos del proceso de paz y delegados de Farc.



Luego, el presidente comenzó por explicar lo que se ha hecho en materia de implementación de los acuerdos de paz, que era el eje central de la reunión.



Según dijo, hay avances significativos en algunos frentes, aunque admitió que en otros no se ha avanzado tanto como se esperaba.



El jefe de Estado señaló que el partido Farc llevó reclamos, críticas y observaciones “con un ánimo constructivo” y les agradeció que así haya sido.



Santos hizo un balance con cifras sobre lo que se ha hecho y de algunos de los pendientes. En materia legislativa, el mandatario aseguró que se ha avanzado mucho y solo están pendientes de trámite en el Congreso siete leyes, que ya tienen mensaje de urgencia.



Destacó que la Jurisdicción Especial para la Paz ya está funcionando y tomando decisiones.



También reveló que es significativo el combate a la pobreza extrema en el campo y que se han titulado más de 1,5 millones de hectáreas para las víctimas que no tenían tierras.



Santos igualmente resaltó que uno de los temas preocupantes es el asesinato de los líderes sociales, pero destacó que se han redoblado las acciones para protegerlos.



