JEP y Comisión de la Verdad reciben testimonio de Farc sobre El Nogal

Este martes, el exjefe guerrillero Carlos Antonio Lozada dijo que las Farc atacaron con un carro bomba al club El Nogal, el 7 de febrero del 2008, porque "era un centro de operaciones contrainsurgentes".



Sin embargo, añadió Lozada, "fue un error" que no se justifica por esas circunstancias del conflicto armado.

Ese hecho dejo 36 muertos y en total 198 víctimas. Bertha Lucía Fries, representante de un grupo de víctimas de ese ataque, dice que "pedacitos de verdad", como esa versión de la Farc, han salido a flote después de tres encuentros con sus victimarios.



Fries, quien estuvo incapacitada ocho años por la explosión, contó que el sábado pasado la Farc y la víctimas hicieron un encuentro denominado de "verdad, perdón y reparación".



En este estuvieron presentes tres miembros de la Comisión de la Verdad: Francisco de Roux, presidente de esa instancia, Carlos Beristain y Lucía González. El padre jesuita De Roux ha asistido tambien a los tres encuentros que han hecho desde el 28 de marzo del 2017, fecha en que la Farc se comprometió con las víctimas a hacer un reconocimiento de responsabilidad.



Además, representantes de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP), y de las embajadas de Cuba y Noruega, países garantes de los diálogos y de la implementación del acuerdo de paz de La Habana, y el exministro Álvaro Leyva estuvieron presentes con ese grupo selecto de víctimas.

Carlos Antonio Lozada, exjefe de la guerrilla desmovilizada Farc, y Bertha Lucía Fries, representante de las víctimas. Foto: Juan Camilo Pedraza / EL TIEMPO

En esos encuentros han reflexionado sobre la importancia de la verdad para la Paz. Fríes afirmó que el acuerdo entre víctimas y victimarios que suscribieron sobre actos de perdon y verdad sobre los hehos de El Nogal fue resaltado por los miembros del sistema de justicia transicional presentes en el último encuentro.



"No sólo es un acto temprano de reconocimiento de verdad, sino un hecho que sirve para aportar al esclarecimiento sobre todos los hechos del conflicto que implican responsabilidad de la Farc", dijo Lozada.



El exjefe guerillero y ahora candidato al Senado hizo un llamado a que los demás actores que participaron en el conflicto digan la verdad ante las instancias de justicia transicional.



"Estamos invitando a todos los sectores que conocen elementos de verdad de este hecho en particular, pero también de todos los hechos del conflicto, a que muestren su voluntad de acudir a la Comisión de la Verdad", dijo Lozada.



A su vez, Fries señaló que le parece increíble que el Estado se reuniera con jefes paramilitares en un sitio de recreo y pusiera en peligro a tanta gente. "Hoy me estoy enterando de que el club era un campo de batalla. No entendemos por qué. Que había funcionarios gubernamentales, ministros, y jefes paramilitares reunidos allí. Nos alegró que la Comisión de la Verdad y la Jep estuvieran presentes escuchando eso", dijo Fries.



"Las víctimas salimos descorazonadas de que el Estado nos expuso de esa manera. Por qué estaba haciendo esas reuniones. Conocimos que ministros hacían reuniones con paramilitares. Esa información será llevada a la Comisión", dijo Fríes, quien agregó que no van a decir por el momento nombres de funcionarios que asistían a esas reuniones porque no se quiere prestar para la coyuntura política que vive el país. Lozada dijo que los nombres propios serán dichos a la JEP.



Para las víctimas de este hecho, que la semana pasada cumplió15 años, la versión que les dio las Farc es una hipótesis de esa tragedia y será ese ahora partido político el que deberá probar ante las instancias de justicia transicional la veracidad de su versión.



"Ellos (miembros de la Farc) sabrán lo que dicen, ellos tendrán su consciencia. Estamos ante la Comisión de la verdad y JEP. Ellos tendrán que contar y probar esa verdad. El año pasado, dijeron que sí fueron ellos los que cometieron el ataque. Llevaban 14 años diciendo que no... Tambien tengo que decir que faltan otras verdades. Las víctimas, se lo manifestaron a las Farc, queremos el detalle", concluyó Fríes.



