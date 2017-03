Las Farc dividen opiniones sobre Justicia Especial Para la paz

Con dos posiciones diferentes, las Farc reaccionaron este martes a la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz en último debate en el Congreso.



Para Jesús Santrich, lo que se aprobó en el Congreso “propone variaciones milimétricas para entrampar la elegibilidad, al tiempo que monta salvaguardas a financiadores del paramilitarismo (…) siempre contra la insurgencia (...) Pareciera que no hubiera habido refrendación por los parlamentarios que hoy imponen proposiciones insólitas. Esto se convirtió en una situación inaceptable”.



Sin embargo, esas fuertes críticas no coinciden por la reacción desde La Habana (Cuba) de Rodrigo Londoño Echeverri, jefe máximo de las Farc, quien en sus redes sociales agradeció la aprobación de la ley.



“Gracias al Congreso por su aporte a la paz y la verdad. Las Farc-ep seguiremos trabajando por no más repetición. La paz no se detiene”, trinó el jefe guerrillero.



POLÍTICA