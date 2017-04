Cerca de 1.500 guerrilleros se alistan para apoyar el desminado

11 de abril 2017 , 01:00 a.m.

Se espera que la participación de las Farc en el desminado del país, que será posible gracias al proceso de paz, agilice la limpieza de los territorios contaminados con explosivos.



De hecho, cerca de 1.500 guerrilleros se preparan para esta tarea, y de ellos 10, que serán multiplicadores, ya hicieron el primer taller de entrenamiento con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma).

Los miembros de las Farc serán claves para ubicar y cuantificar los artefactos, pues hasta ahora la lucha contra las minas ha sido a ciegas porque no se sabe dónde están.



En Colombia hay 52 millones de metros cuadrados contaminados. Para medir el territorio afectado, se evaluaban los eventos ocurridos y, por cada uno, se calculaba que debían ser despejados 5.000 metros cuadrados a la redonda. “Todo el despeje puede valer 325 millones de dólares”, dice Sergio Bueno, director del Daicma.

Actualmente, están siendo intervenidos 207 municipios de los 673 contaminados por artefactos explosivos.



Bueno explica que muchas de las minas son difíciles de ubicar porque “son explosivos químicos” que “no tienen un componente metálico”.



Por eso, el apoyo de las Farc representa la posibilidad de obtener mejores resultados.

Al referirse a la participación de esta guerrilla en los planes de desminado, el jefe de las Farc Pastor Alape afirma que los integrantes de la organización saben cuáles territorios quedaron contaminados. “Haremos una demarcación de ellos para neutralizar los riesgos”, afirma el jefe guerrillero. Y asegura que las Farc conocen la ubicación de “bombas” que fueron lanzadas por el Ejército desde aviones y que no alcanzaron a estallar.



Aunque no hay una fecha exacta para el inicio del trabajo de esta guerrilla en el desminado, este podría comenzar este año porque, afirma Alape, “las necesidades así lo ameritan”.



Dice que Humanicemos, como se llamará la organización de desminado de las Farc, tendrá que darles apoyo a las otras organizaciones.



Hoy día, la Brigada de Desminado Humanitario la conforman 4.684 personas, entre militares y ONG con experiencia en este trabajo, como Handicap International, Ayuda Popular Noruega, Campaña Colombiana Contra Minas, Atexx, Perigeo y The Halo Trust.



La nueva situación de paz que se vive con las Farc ha cambiado la metodología del desminado. Antes se realizaban operaciones en zonas seguras, a las cuales el equipo de desminado podía entrar, y ahora se priorizan los territorios por su grado de contaminación. Este es uno de los beneficios más grandes que ha traído el proceso de paz.



Para rastrear y desactivar los artefactos explosivos, se están utilizando 8 barreminas y cerca de 45 caninos como el pastor belga malinois.



UNIDAD DE PAZ