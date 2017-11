Farc advierte riesgo de impunidad en Colombia en carta a la CPI

El jefe de la Farc, el partido político formado por la exguerrilla homónima y surgido tras el acuerdo de paz en Colombia, advirtió en una carta a la Corte Penal Internacional (CPI) que un fallo que modifica aspectos del pacto que selló hace un año con el gobierno "abre las puertas a la impunidad".

En la misiva, fechada el sábado, Rodrigo Londoño (Timochenko) manifiesta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada en el acuerdo "fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no sólo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad (...) en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros".



La Corte Constitucional avaló el martes el sistema al que se someterán exguerrilleros y militares acusados de cometer delitos graves en el marco del conflicto armado, pero las Farc considera que el tribunal introdujo modificaciones al pacto firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.



El fallo excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a "agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes", lamenta Londoño en la misiva que dirige a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.



La carta concluye que "el fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara burla a los derechos de las víctimas", al tiempo que pide a Bensouda una entrevista con representantes de las Farc.



La jurisdicción de paz establece que quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia podrán recibir penas alternativas a prisión.



Colombia suscribió el Estatuto de Roma que desde 2002 le permite a la CPI intervenir en caso de que la justicia local no juzgue crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra.



Londoño pidió el viernes la "intervención" de la ONU ante el "incumplimiento estatal" del acuerdo de paz, en otra carta abierta dirigida al secretario general de la organización, António Guterres.



AFP