La ONU extraerá las primeras armas de las Farc en Cauca y Nariño

El armamento que las Farc le entregaron a la Misión de la ONU en el país ya está siendo embalado para ser extraído de las 26 zonas veredales, en su totalidad, a más tardar el 15 de agosto.



A partir del martes 1.° de agosto, y durante las dos semanas siguientes, los observadores de la ONU se encargarán de retirar, de forma gradual en cada sitio, los 7.132 fusiles –que ya fueron inhabilitados– de esa organización, que renunció a las armas.

Sergio Jaramillo, comisionado para la Paz, dijo el viernes que de esta manera se da “el fin del proceso de la dejación de armas, de las zonas veredales y del cese del fuego bilateral y definitivo, que fue verificado”.



Las armas están almacenadas en 44 contenedores y 8 depósitos y las municiones, en 52 cajas negras. La mayoría de esos elementos saldrá por vía aérea. Con ayuda de la Fuerza Pública, ese armamento será transportado, en bolsas, en helicópteros, y otro tanto por vía terrestre, en camas bajas, hacia un depósito cercano a Bogotá, donde será fundido.



Se calcula que unos 3.000 fusiles se destinarán para la construcción de tres monumentos. Uno quedará en la sede de la ONU en Nueva York (EE. UU.); otro, en La Habana (Cuba), y otro, en Colombia. El resto sería transformado en piezas industriales útiles, con la ayuda de empresarios.



Las primeras armas en ser extraídas son las que están en los contenedores de los sitios veredales de Monterredondo, en Cauca, y de Policarpa, en Nariño. Jaramillo explicó que “de donde salen las armas y los contenedores, inmediatamente la zona deja de existir y se convierte en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, donde regirá la normalidad institucional”.



De esa forma, se terminará el régimen de reglas especiales en las zonas veredales y del cese del fuego, y, por lo tanto, las restricciones para que la Fuerza Pública haga presencia en esos lugares. Allí mismo se prevé dar inicio a los programas de reincorporación y poner en marcha los proyectos productivos que beneficiarán no solo a los excombatientes, sino a las comunidades aledañas.



Aunque las Farc habían dicho que no iban a permitir que la ONU sacara el armamento de las zonas veredales hasta que el Estado no otorgara la libertad a todos sus miembros en las cárceles, la Comisión de Seguimiento al acuerdo de paz –integrada por Farc y Gobierno– acordó como el 15 de agosto el plazo máximo para hacer la extracción de las armas.

Gestores de paz

Del mismo modo, el Gobierno, con el fin de agilizar el proceso de excarcelación en virtud de la ley de amnistía, expidió una resolución para nombrar a 709 presos de las Farc gestores de paz.



Esas personas tendrán tareas en el proceso de reincorporación, la reparación de víctimas, el desminado, entre otras labores. Y, de acuerdo con el ministro de Justicia. Enrique Gil Botero, “tendrán que rendir un informe bimensual sobre su labor y estarán bajo la vigilancia de la Oficina del Comisionado para la Paz”.



El ministro señaló que con la resolución “en nada se afecta la competencia de los jueces de ejecución de penas, quienes seguirán definiendo la situación jurídica” de los miembros de las Farc en las cárceles.



La Misión de la ONU, que recientemente vio con preocupación la lentitud en la excarcelación de los presos de las Farc, saludó esa resolución. “Se trata de un gran paso en la implementación del acuerdo y una señal positiva de la voluntad del Gobierno”, dijo Jean Arnault, jefe de la Misión.



