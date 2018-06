‘Buscamos darle más seguridad a lo pactado con las Farc’: senador Amín

La nueva coalición uribista en el Congreso, en proceso de gestación, va a exigir cambios en el proyecto de ley de reglamento de la JEP que pueden poner en apuros el juzgamiento de los excombatientes de las Farc y los militares responsables de delitos graves con ocasión del conflicto armado. Jaime Amín, senador uribista, habló con EL TIEMPO de lo que viene.

¿No fue suficiente la respuesta de la Corte Constitucional al presidente Duque sobre la JEP?



Diríamos que había dos escenarios. El jurídico, que tiende a despejarse por cuenta de la Corte Constitucional. Pero queda el político, frente al cual subsisten serios interrogantes en torno a tres puntos fundamentales.



El primero: Duque ha insistido en la necesidad de que haya un capítulo especial en el tema de la JEP que excluya a los militares de esas tratativas y su juzgamiento se haga en una sala especial de instrucción e investigación y sanción. Es un asunto frente al cual no hay espacio para ceder. Es una línea roja del presidente Duque que el Congreso tendrá que examinar.



El segundo, en lo que tiene que ver con una real y efectiva reparación integral por parte del grupo criminal que se acogió al proceso de paz, pero frente a lo cual ha habido globos de aire y no una propuesta real y efectiva que resarza a las víctimas que dejó su accionar criminal. Se necesitan garantías reales y efectivas para las víctimas de las Farc de que van a ser reparadas con cargo a ese inmenso patrimonio no declarado, no puesto sobre la mesa en favor de las víctimas.



Y un tercer punto. Hoy se podría presentar por cuenta de la JEP, sobre todo por el procedimiento, que haya sanciones privativas de la libertad para personas que están ejerciendo y fungiendo un cargo de elección popular. Por ejemplo: congresistas del nuevo partido de las Farc que pueden ser objeto de sanciones punitivas, por ser delitos de lesa humanidad, resultaría incompatible que ejerzan una función pública.



En ese sentido, Duque ha dicho de manera firme, y al mismo tiempo tajante y serena, que es necesario revisar esa posición para que no se presente la incompatibilidad. Para que no haya una situación sobreviniente que afecte el desarrollo de un derecho político de alguien que se ha acogido a la JEP, pero que al tiempo tiene que responder punitivamente frente al Estado.

¿Por qué en la Cámara el Centro Democrático no marcó esa línea roja?



Tal vez nuestros compañeros de Cámara tenían unas propuestas importantes. Algunas de ellas fueron acogidas en el texto que aprobó la Cámara. Pero el Senado tenía otras velocidades, es decir, miramos con mucho realismo cuáles podían ser las consecuencias de abordar y aprobar la reglamentación de la JEP sin corregir esas fallas estructurales del proceso. Eso fue una idea central manifestada por Duque durante su campaña y hay que entender el mandato de los colombianos conferido a Duque para hacer esos ajustes.

¿Si no se hacen esos cambios, no votarían la reglamentación?



Aquí no se trata de hacer cálculos políticos. Lo ideal sería que estos días restantes de las sesiones extraordinarias pudieran servirle al Congreso de la República para que aborde con realismo y objetividad las nuevas circunstancias políticas del país y el mandato claro que se le dio a Duque, quien ha insistido en que hay que reforzar institucionalmente los derivados normativos del acuerdo de paz.

¿Esperan que en esa votación los apoyen los liberales que respaldaron a Duque?



Esto ha sido un llamado abierto, público y generoso, incluyente, de parte del señor presidente electo , para que sin distinción de condición o ideología las facciones que están representadas en el Congreso con mandato popular sin lugar a dudas converjan en ese propósito fundamental de darle mayor seguridad a lo pactado con las Farc.

Santos hace claridades a Duque sobre la JEP

Ante la Mesa Nacional de Víctimas, en Santander de Quilichao, Cauca, el presidente Juan Manuel Santos respondió ayer por primera vez a uno de los reparos de Iván Duque sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Ante la proposición de un tribunal especial para los militares por parte del Centro Democrático, Santos dijo que le aclaró a Duque que “los militares no quieren eso. No quieren eso, porque los expone ante la Corte Penal Internacional, a que la Corte venga e intervenga por ellos”.



También dijo que explicó a su sucesor que “esos reparos requerirían una reforma constitucional para cambiarlos”. Por este motivo le reiteró al Senado que vote afirmativamente la normativa de procedimiento de la JEP. Santos manifestó: “La paz no es mía, es de ustedes”, y que se retira feliz, porque la conciencia le dice: “Usted hizo todo lo que pudo. Váyase tranquilo, porque cumplió con su deber”. Los dos mandatarios siguen enfrentados.



POLÍTICA