Con o sin consenso, este miércoles se votará procedimiento de la JEP

Efrain Cepeda, presidente del Senado, dijo que "este miércoles, con acuerdos o sin acuerdos" va a someter a consideración en la plenaria de esa corporación el proyecto de ley sobre el código de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Este proyecto, que fija las normas procesales para juzgar a los máximos de responsables del conflicto y reparar a las víctimas, está siendo estudiado por una comisión accidental que designó el Senado para destrabar el tema. De este modo, Cepeda le lanzó un ultimátum a esa instancia.

"Este martes será el último plazo para que la comisión llegue a los acuerdos y si hay disenso en algunos puntos tendrán que ir a plenaria para votarlos. Si el grueso está acordado, se puede votar casi que unánimemente, pero sobre lo no acordado se tendrán que tomar decisiones", dijo Cepeda.



Asimismo, el presidente del Senado, agregó que esa corporación "no puede seguir dilatando la aprobación de esta reglamentación. Caeríamos en el peor de los escenarios: la JEP dándose su propio reglamento".

De acuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, este martes el Gobierno aceptó 24 proposiciones al Centro Democrático, objetor del proyecto de ese proyecto de ley, pero no logró llegar a un acuerdo sobre la comparecencia de miembros de la Fuerza Pública ante la JEP.



El CD, a través de su vocera en la comisión, la senadora Paloma Valencia, se mantiene en la posición de que se debe incluir un artículo que congele la comparecencia de la Fuerza Pública ante la JEP.



Según Rivera, “esa propuesta es inconstitucional. La comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública que hubieren cometido delitos en el conflicto armado es obligatoria ante la JEP. Así lo señala la reforma aprobada por la Corte Constitucional”.



Este lunes, el ministro del Interior también señaló que si el Congreso no aprueba las reglas para esta justicia, “la JEP tendrá que darse sus propias normas para cumplir el mandato constitucional que le ordena actuar”, lo que a juicio de el presidente del Senado sería "el peor de los casos".



Para el senador Cepeda, una nueva sala para la Fuerza Pública, como lo que propone el CD, "requeriría una reforma constitucional, sería un año, del 20 de julio del 2018 al 20 de julio del 2019, con lo cual quedarían en un limbo los militares en Colombia y podría llamar a la presencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Por eso insto a esa comisión a acercarse a esos acuerdos porque el pueblo colombiano está expectante de lo que pueda hacer el senado".



"Tenemos que dirimir las diferencias, como se dirimen en el Senado, con votos cuando no hay consenso. Mañana es un día definitivo para la JEP", añadió Cepeda.



El gobierno también advirtió este lunes sobre la posible intervención de la CPI. “Si no se aprueban las normas de procedimiento, esos militares no tendrían unas reglas procesales claras. Lo que estaría generándose es una inacción de la justicia nacional, lo que deja abierta la puerta para la CPI”, previno Rivera.

Senado comenzó a votar impedimentos de proyecto sobre la JEP

Con un escaso quórum, la plenaria del Senado comenzó este martes a votar los impedimentos o peticiones de los senadores para separarse del trámite del proyecto de ley que crea el código de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



La iniciativa ha sido objeto de un intenso pulso político entre varios partidos que acompañan al presidente electo, Iván Duque (Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical y un amplio sector de ‘la U’), y el gobierno saliente.



Este bloque de partidos tuvo frenado el trámite del proyecto la semana pasada y este martes tampoco se ve que haya entendimiento entre las dos partes para empujar la iniciativa.



Sin embargo, la Mesa Directiva del Senado comenzó la sesión de este martes y está votando los impedimentos de varios senadores.



Previo a esto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, pidió que este martes se llegue a un acuerdo. “Si hay acuerdo en todos los artículos, maravilloso, sino que se haga un acuerdo sobre los que no tienen discusión y el resto que sea la plenaria la que decida”, afirmó el Ministro.



No obstante, el desacuerdo de fondo consiste en que el bloque mayoritario de partidos que acompaña a Duque ha manifestado reparos a la norma y a este modelo de justicia como tal, los cuales, por razones jurídicas, no han podido ser atendidos por el gobierno actual.



Uno de los principales es la intención de que a los militares se les ponga una fecha límite para tener que comparecer ante la JEP, algo que el ministro Rivera ha dicho que es “inconstitucional”, lo que hace pensar que un acuerdo para tramitar la norma no se vea en el camino.

REDACCIÓN PAZ Y POLÍTICA

Twitter: @pazELTIEMPO y @PoliticaET