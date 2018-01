Equipo negociador del Gobierno en diálogos con Eln no viajará a Quito

31 de enero 2018 , 11:53 a.m.

La delegación de paz del Gobierno, que aunque se posesionó el 9 de enero no alcanzó a ejercer propiamente sus funciones, este miércoles no estará en Quito, Ecuador, acatando la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender esa negociación hasta tanto los actos del Eln concuerden con sus palabras.



Así lo hizo saber el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell. De este modo, el equipo negociador, que permanecerá en Bogotá, no asistirá a la cita que se había previsto la semana pasada con el Eln para seguir buscando fórmulas de inicio al quinto ciclo de negociación y un nuevo cese del fuego.

El encuentro estaba previsto para este miércoles y, desde luego, se había acordado antes de los ataques contra la Policía del fin semana por parte del Eln en la costa Caribe, que llevaron a Santos a tomar la decisión de la suspensión de la negociación.



Por su parte, el Comando Central (Coce), dirección máxima de esa guerrilla, señaló este miércoles que las dificultades por las que atraviesan los diálogos de paz se deben tratar en la mesa de conversaciones.



Y frente a la condición del presidente Santos para reiniciar el diálogo, que los actos del Eln sean coherentes con lo que dice en la mesa de negociación, en últimas que reduzcan la intensidad del conflicto, el Coce señaló que la coherencia, a su juicio, más bien consiste en seguir negociando la agenda pactada y, en consecuencia, pidió que se instale el quinto ciclo de diálogo.



"El gobierno pide coherencia para continuar los diálogos; estamos de acuerdo, actuar con coherencia significa respetar lo acordado, frente a los testigos internacionales; implica cumplir los compromisos adquiridos, por tanto, lo procedente es instalar el ciclo quinto, para renegociar un nuevo cese bilateral que resulte más favorable a la población y darle desarrollo a los puntos de la agenda, que comienzan con la participación de la sociedad".



El Eln insistió que tienen un mando centralizado, precisamente en el Comando Central y su Dirección Nacional, y que la delegación de paz que tiene en Quito, tiene el mandato de continuar la negociación de paz, incluso en medio del conflicto.

"Nuestra delegación de diálogo tiene un mandato para continuar con el proceso de conversaciones, establecer acuerdos con base en la agenda pactada, así como también para establecer un nuevo acuerdo de cese bilateral de fuego, en sus diversas modalidades o de continuar las conversaciones en medio del conflicto como ha sido el interés del gobierno".



Los diálogos de paz venían en crisis desde el 9 de enero, cuándo terminó la tregua iniciada el primero de octubre, y el Eln decidió desatar una ola de violencia contra la Fuerza Pública y la infraestructura petrolera del país, afectando no solo al medio ambiente por el derrame del crudo sino también a la población civil.



En ese momento, el presidente Santos llamó a consultas a su jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, quien estaba en Quito, presto a iniciar el quinto ciclo de diálogo conforme a lo pactado.



Entre el 22 y el 25 de enero, Bell se reunió con 'Pablo Beltrán', jefe negociador de la insurgencia, sin éxito en el propósito de alternativas de salida a la crisis y acordaron seguir hablando, sin instalar la mesa de negociación todavía, este miércoles. Luego vinieron los ataques del Eln en contra de la Policía.



